Ascolti tv del 29 settembre, Blanca 3 contro il Grande Fratello. Ma il record è per lui

In prima serata è sfida è stata tra Maria Chiara Giannetta su Rai 1 e Simona Ventura su Canale 5. Mentre De Martino e Scotti sono ai ferri corti

Grandi prime in tv lunedì 29 settembre. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Blanca 3 e su Canale 5 Simona Ventura ha debuttato col Grande Fratello. Ma non cala l’attenzione per la sfida del prime time, tra Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Se Gerry Scotti è l’uomo dei record in fatto di ascolti tv, con risultati che Stefano De Martino si sogna (almeno per ora), in prima serata hanno tenuto banco da un lato Maria Chiara Giannetta, protagonista su Rai 1 di Blanca 3, dove tutto è cambiato, il cane compreso, e dall’altro Simona Ventura che su Canale 5 ha condotto la prima puntata del Grande Fratello, sostituendo Alfonso Signorini.

Il resto della programmazione ha visto Elettra Lamborghini con Boss in incognito su Rai 2 e Quarta Repubblica su Rete 4 dove si è parlato del caso Flotilla, lo scontro tra Governo e opposizioni e le mobilitazioni di piazza, sempre più frequenti.

Italia 1 ha trasmesso I mercenari 2, mentre su Rai 3 è andato in onda l’appuntamento con Massimo Giletti e Lo stato delle cose. Su La7 a La Torre di Babele ci si è chiesti: Esiste ancora l’Europa?.

Prima serata, ascolti tv del 29 settembre: Blanca vince sul Grande Fratello

Su Rai 1 Blanca 3 incolla al piccolo schermo 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4%.

Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 843.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 I mercenari 2 piace a 802.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 865.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 732.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 691.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 Django Unchained ottiene 330.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 478.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 29 settembre: Gerry Scotti vola

Su Rai1 Cinque Minuti ottiene 3.843.000 spettatori (19.3%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.473.000 spettatori (21.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.419.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.488.000 spettatori pari al 26.8%.

Su Rai2 TG2 Post ha interessato 464.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.182.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.007.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.321.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.103.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 1.007.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.706.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 548.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 506.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di s2.549.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.851.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.799.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.767.000 spettatori (19.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (335.000 – 3.3%), The Rookie totalizza 575.000 spettatori con il 4.2% e N.C.I.S. Hawai’i 617.000 spettatori con il 3.5%.

Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 338.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami segna 561.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.463.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 888.000 spettatori (4.9%), mentre Riserva Indiana sigla 761.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 10 Minuti interessa 851.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa appassiona 1.087.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti conquista 333.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (276.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 666.000 spettatori con il 3.8%.