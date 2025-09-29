Una storia da film, scritta o meno che sia, in grado di tenere alta l'attenzione del pubblico: tutti i rossi spariti tranne uno e un gran sorriso finale

Affari Tuoi, puntata del 29 settembre 2025: cos'è successo

Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi hanno ribadito più volte come Affari Tuoi sia un programma incentrato sulla fortuna. Per loro non si tratta di un vero “game show” televisivo, perché non si richiedono capacità ai concorrenti.

Altrove, però, si parla di “fortuna pilotata”. Il programma ha così coperto i numeri e impedito ai concorrenti di poter scegliere un preciso pacco, magari precedentemente indicato. Ognuno è dunque in grado di attirare a sé la propria fortuna, senza fabbricarsela. Nel caso di Attilio dalla Lombardia, però, non sembra esserne rimasta neanche una goccia. Che dire, sarà molto fortunato in amore con una compagna al suo fianco da più di 40 anni.

Una sfortuna senza limiti

Attilio è un agente di commercio che vive in provincia di Como. È al fianco di sua moglie da più di 40 anni, tra fidanzamento e matrimonio, ha un figlio e una nipotina. Sorride ed è pronto alla sfida ma non ha idea di cosa abbia in serbo per lui la (mala)sorte.

Contro ogni statistica, o quasi, concretizza la partita da incubo che neanche a scriverla risulterebbe così. Un copione del genere, infatti, sembrerebbe eccessivo e, dunque, finto. Come in preda a uno sfogo allergico ai pacchi blu, Attilio li sfiora appena e si lancia su quelli rossi. Unica consolazione: non andrà a casa a mani vuote, perché Gennarino gli ha regalato 2mila euro in gettoni d’oro (tolte le tasse e considerato il cambio, potrebbe comprarsi l’ultimo iPhone, a stento).

Ogni apertura comporta delle palpitazioni accelerate e, come un cecchino (così lo definisce Herbert Ballerina), li fa fuori tutti, o quasi. Ecco l’ordine devastante delle sue chiamate iniziali, fino a 500mila euro persi:

7 Molise – 50mila euro;

13 Umbria – 100 euro;

12 Sardegna – Gennarino (2mila euro guadagnati);

1 Calabria – 75mila euro;

16 Campania – 100mila euro;

17 Basilicata – 30mila euro;

6 Puglia – 200mila euro;

19 Lazio – 20mila euro;

14 Valle d’Aosta – 15mila euro;

15 Friuli Venezia Giulia – 500 euro;

5 Veneto – 10mila euro.

Dottore battuto

Per quanto incredibile, al netto di tanta sfortuna, Attilio e suo figlio hanno rifiutato dapprima 20mila, poi 10mila, 15mila, 30mila e 35mila euro (con le ultime due cifre proposte con decisamente meno pacchi a disposizione, ndr). Dopo 28 puntate d’attesa, infatti, il concorrente ha preferito giocarsi tutte le sue carte fino alla fine.

A spingerlo a tanto anche il Dottore, che con offerte tutt’altro che basse gli ha lasciato intendere d’avere 300mila o il pacco nero (potenzialmente molto ricco). Serve però coraggio per rifiutare certe somme, alla luce di un blu dilagante dinanzi a sé. Alla fine però, ecco la svolta. Come in un copione, direbbero a Striscia la Notizia, l’ultimo rosso in gioco non si fa vedere, se non allo “showdown” finale, contro il pacco nero e con la sicurezza d’aver già accettato 75mila euro.

Tutto scritto? La Rai ha sempre negato le accuse ma, di certo, questa “difesa dell’unico pacco rosso”, come l’ha definita De Martino, qualche dubbio lo lascia. Alla fine dei conti, però, al pubblico interessa vivere una storia e questa termina con un pacco nero da 30mila euro che fa esultare il buon Attilio, che ne ha guadagnati più di 40mila. Se questa può chiamarsi sfortuna.