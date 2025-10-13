Affari Tuoi, Noemi dal Piemonte vince nel ricordo della nonna. Lucone vera rivelazione

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi, la vittoria di Noemi del Piemonte commuove

Una puntata sofferta ma ricca di sorprese per Noemi dal Piemonte. La concorrente ha iniziato il suo gioco ad Affari Tuoi col numero 17, salvo poi accettare un cambio nel ricordo dell’amata nonna defunta. Quel numero ha un significato speciale e, fino alla fine, ci ha voluto credere.

Non è iniziata bene per la proprietaria di un negozio di abbigliamento a Moncalieri, che ha potuto contare sui suoi sentimenti ma anche sulla grande fortuna di Lucone, il suo compagno, vera rivelazione della puntata. Una scommessa vinta per Noemi, che è riuscita a portare a casa una bella cifra.

Partita difficile per Noemi, meno male che c’è Lucone

Giocare è sempre un’incognita e Noemi del Piemonte lo ha potuto testare personalmente. Arrivata da Moncalieri col fidanzato Lucone, col quale ha avuto una splendida figli di nome Allegra Blu, per la giovane concorrente di Affari Tuoi l’inizio non è stato dei migliori.

Quel pacco numero 17 forse non le ha portato proprio bene, direbbero i superstiziosi. Dapprima ha perso 200.000 euro, poi i 300.000 euro. Finché a scegliere non è stato il simpatico (e fortunato) Lucone, che ha fatto fuori 100, 500 e persino il pacco da 0 euro. “Dovrebbe giocare solo lui, non sbaglia un colpo”, “Noemi una mossa giusta l’ha fatta… ha portato Lucone!“, ha commentato Stefano De Martino nel corso della puntata. E non possiamo dargli torto, dato che è riuscito a scovare persino il pacco del piccolo Gennarino, con il suo jackpot da 2.000 euro.

Niente male, ma ancora non abbastanza. Con le cifre più alte e il pacco nero fuori gioco, prendere una decisione per Noemi diventa sempre più difficile, anche con le “tentazioni” del Dottore, intenzionato a tenere i soldi in cassaforte, ovviamente.

Le lacrime per la nonna e la vittoria finale

Rifiuto dopo rifiuto e un colpo fortunato dietro l’altro, sempre grazie a Lucone (e al “tocco magico” di Herbert Ballerina), alla fine Noemi prende una decisione importante: scambiare il suo pacco numero 17 col numero 13 dell’Abruzzo.

“Non è un numero a cui sono legata – ha spiegato a De Martino, visibilmente commossa -, ma è stato il giorno del funerale di mia nonna. Ho trovato una sua collanina con questo numero e me la sono sentita…”. E ha fatto bene: nel 17 c’erano 10.000 euro.

Noemi ci ha creduto fino alla fine, supportata dal suo compagno. Quel 13 era avvolto per lei da un’aura di amore e dolci ricordi a cui non ha saputo resistere e, alla fine, ha avuto ragione. Rimasti 75.000 e 100.000 euro, ha rifiutato l’offerta “equa” e “matematica” di 87.500 euro del Dottore.

“Sono rimasta con due pacchi molto importanti, perché il 19 è la data di nascita di mia nonna e il 13 è stato il giorno del suo funerale, poi ho trovato la medaglietta con il numero 13, oggi è il 13…”, ha detto Noemi. “L’ha sempre avuta questa medaglietta, ma non ci aveva mai fatto caso. Son tantissimi soldi ma la forbice è stretta, abbiamo un grosso paracadute, crediamo in nonna, rifiutiamo e ringraziamo tantissimo il Dottore”, ha aggiunto Lucone.

Male per il Dottore, che non aveva previsto tre incognite: “Lucone, il sentimento per la nonna e il deretano di Herbert”. Noemi ha tenuto stretto a sé il pacco numero 13, che conteneva i tanto desiderati 100.000 euro. “La nonna ci ha messo la mano sua!”, ha commentato De Martino. Lacrime, ma di gioia, per la concorrente del Piemonte. Un lieto fine per una delle coppie più belle di questa edizione.