Affari Tuoi, Elisabetta dalla Campania e il cambio sfortunato che le costa tutto

Stefano De Martino ad "Affari Tuoi", su Rai 1

Certe serate in televisione sembrano scritte per restare nella memoria, e quella del 12 ottobre di Affari Tuoi ne è la prova. A far parlare il pubblico, stavolta, è stata Elisabetta, la concorrente in rappresentanza della Campania, che ha vissuto una partita carica di emozione, suspense e un pizzico di sfortuna. Accanto a lei, la sorella Debora, compagna d’avventura e di incoraggiamenti, e dall’altra parte dello studio, il solito sorriso empatico di Stefano De Martino, pronto a guidarla tra offerte, pacchi rossi e colpi di scena.

La partita di Elisabetta, tra coraggio e colpi di scena

Elisabetta arriva dallo scintillante mondo del make-up e nella vita quotidiana si divide tra il lavoro e le sue due bambine, Beatrice e Isabel, di 5 e 3 anni. Una donna dolce ma determinata, che sul palco di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino si è raccontata senza filtri, mostrando forza e sensibilità. Per lei, il destino ha scelto il pacco numero 4, lo stesso che — ironia del caso — sarà protagonista del suo errore più grande.

L’inizio della partita non è dei più promettenti: se ne vanno i pacchi da 15mila, 50mila e persino 100mila euro. Ma Elisabetta non perde il sorriso. “L’occasione capita una volta nella vita e voglio giocare” dice, rifiutando la prima offerta del Dottore da 25mila euro. Il pubblico applaude, Stefano la incoraggia, e la sorella le stringe la mano.

Nella seconda manche le cose sembrano migliorare: via i pacchi da 1, 5 e 10 euro, un colpo di fortuna che fa risalire l’entusiasmo. Il Dottore rilancia con 33mila, poi 39mila euro. Ma Elisabetta è una giocatrice coraggiosa e non si lascia tentare. Vuole andare avanti, anche perché nel gioco restano ancora i 200mila euro, la cifra più alta della serata, insieme al temutissimo pacco nero.

Il cambio sfortunato che le costa i 200.000 euro

Quando arriva l’offerta più delicata, Elisabetta si trova davanti a un bivio. In gioco sono rimasti tre pacchi blu, un solo pacco rosso — quello da 200mila euro — e il misterioso pacco nero, di cui nemmeno il Dottore conosce il contenuto. L’atmosfera nello studio è carica di tensione.

Il Dottore propone il cambio, e dopo qualche secondo di esitazione Elisabetta accetta. Lascia il suo pacco numero 4 e sceglie il numero 13, senza una ragione precisa, affidandosi al suo istinto. Pochi istanti dopo, la verità si rivela crudele: nel pacco che ha appena ceduto c’erano i 200.000 euro.

La delusione è palpabile. Stefano De Martino prova a consolarla: “Ve lo dico sempre, prendetevi il vostro tempo, riflettete, aspettate”. Ma ormai il danno è fatto. Elisabetta sorride con gli occhi lucidi e confessa: “È stato un anno difficile, ma volevo chiuderlo con una nota positiva. Sono qui per le mie bambine e per i miei genitori, che hanno fatto tanti sacrifici per me”.

Il finale col pacco nero e l’inaspettato colpo di fortuna

Nonostante la sconfitta pesante, Elisabetta non si arrende ad Affari Tuoi. Rimane in gioco con pochissimi pacchi: 20 euro, 200 euro, 300 euro e il famigerato pacco nero, l’incognita che da settimane tiene banco nel programma. Il Dottore propone un’ultima offerta, ma la concorrente decide di continuare e affrontare il destino fino in fondo.

L’ultima fase della partita è un crescendo di tensione. Elisabetta accetta un nuovo cambio, sperando di invertire la sorte dopo il disastro dei 200mila euro. Questa volta, però, la fortuna le sorride: riesce a ottenere il pacco nero. Tutti restano col fiato sospeso, mentre Stefano De Martino si prepara ad aprirlo.

Nel pacco c’è una somma da 15mila euro. Una cifra lontana dal sogno iniziale, ma che, dopo la beffa dei 200.000, assume il sapore dolce della rivincita. “Almeno non torno a casa a mani vuote” commenta Elisabetta, con quel sorriso genuino che ha conquistato il pubblico.