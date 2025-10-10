Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino torna in onda su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi. Dopo aver superato per la prima volta Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna il conduttore non ha nessuna intenzione di darsi per vinto o di mollare la presa, forte di un entusiasmo che ha sempre caratterizzato questa sfida televisiva. La puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è scoppiettante, vivace e animata, con una concorrente pronta a rischiare tutto e un conduttore che si mette in gioco, fra balli e battute.

Affari Tuoi, Beatrice conquista Stefano De Martino (e il pubblico)

A giocare nella puntata del 10 ottobre di Affari Tuoi è Beatrice, 26enne che arriva dalla provincia di Aosta e ha realizzato da poco il sogno di aprire un centro estetico. La giovane concorrente è apparsa da subito grintosa, sorridente e con tanta voglia di divertirsi. Insieme a lei mamma Emanuela a cui è legatissima. Il viaggio ad Affari Tuoi è iniziato con il pacco numero 12 che in seguito Beatrice dalla Valle D’Aosta ha scelto di cambiare con il pacco numero 3.

Una scelta che Beatrice ha giustificato rivelando di aver perso qualche tempo fa sua nonna. Le due avevano un rapporto fortissimo e Beatrice è convinta che la donna le lanci dei segnali, indicandole la strada da seguire. Un racconto che ha commosso sua madre e tutto il pubblico, mettendo per un secondo da parte il gioco.

La rivincita di Stefano De Martino e la vittoria contro Gerry Scotti

Dopo settimane difficili nella sfida con Gerry Scotti, Stefano De Martino è riuscito finalmente a superare negli ascolti La Ruota della Fortuna. Un successo che non arriva per caso, ma che è frutto della perseveranza del conduttore e della voglia di mettersi sempre in gioco. Poco prima di vincere la sfida con Scotti, De Martino aveva parlato dello scontro fra i due programmi, leader dell’access prime, durante un evento organizzato da FanPage.

Il presentatore in quell’occasione aveva spiegato di essere entusiasta all’idea di confrontarsi con un volto storico della televisione come Gerry, tanto da definire il conduttore come un “senatore della tv”. “Questa sfida mi ha acceso – aveva confessato il presentatore -. Quando è andato via Amadeus, pensavano che nella migliore delle ipotesi io mi sarei schiantato. Non mi sono schiantato, è andata bene oltre le aspettative. Giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante: Gerry Scotti con La ruota della fortuna partita a luglio”.

“Io guardo la Ruota della Fortuna perché le mie partite so già come vanno a finire – aveva poi confessato con la sua consueta ironia -. L’avversario è importante, senza non si può giocare. L’anno scorso eravamo dei bambini in piazza con il pallone in mano e l’unica cosa che potevamo fare era fare vedere quanto eravamo bravi a palleggiare. Adesso c’è uno che ti fa correre, è bello. Siamo due squadre che tutte le sere giocano e riempiono lo stadio”.

Una grande prova di professionalità per De Martino, che conferma di essere un conduttore di alto profilo. La sfida con Scotti continua e lui è pronto a correre.