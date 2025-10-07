Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Gerry Scotti risponde a Stefano De Martino dopo le parole del conduttore di Affari Tuoi sulla sfida con La Ruota della Fortuna. I due presentatori ormai da settimane si stanno sfidando per conquistare la fascia del prime access. Uno scontro in cui non sono mancate frecciatine e battute, ma anche attestazioni di stima da entrambe le parti.

Le parole di Stefano De Martino sulla sfida con Gerry Scotti

Le ultime dichiarazioni sono quelle di Stefano De Martino che, ospite di Rumore, Festival di FanPage, ha parlato non solo di Affari Tuoi, ma anche dello scontro con Gerry Scotti per conquistare il pubblico. Nel corso dell’intervista rilasciata ad Andrea Parrella, il conduttore ha usato parole di stima nei confronti del suo avversario televisivo, descrivendolo come un “senatore della tv” e ammettendo anche di guardare La Ruota della Fortuna.

“Io sono realmente felice di questa di questa sfida – ha ammesso De Martino -. Perché innanzitutto onore al merito, loro hanno fatto una mossa di palinsesto perfetta: hanno preso un grande format e alla conduzione… Voglio dire non devo essere io a dire cosa ha fatto Gerry Scotti in questi 40 anni di televisione, quindi un decano, un senatore della televisione italiana e l’hanno messo in quel momento in cui si potevano fare altri esperimenti, ma questo è stato quello giusto”.

Con il consueto sorriso e la voglia di mettersi in gioco, Stefano ha spiegato di aver vissuto in modo intenso la sfida con Gerry Scotti, tirando fuori idee ed entusiasmo per batterlo. “L’avversario è importante, senza non si può giocare – ha raccontato – […] L’access prime time è affezione, abitudine, quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, si crea una familiarità e tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce”.

Non solo, Stefano De Martino ha rivelato di seguire spesso le puntate de La Ruota della Fortuna. “Anche io guardo la Ruota, anche perché le mie partite so già come vanno a finire”, ha rivelato.

La replica di Gerry Scotti a Stefano De Martino

La replica di Gerry Scotti non è tardata ad arrivare. Il conduttore ha infatti aggiunto un commento sotto un video di SuperGuida Tv in cui Stefano De Martino parlava di lui e della sfida fra i loro show. “È un piacere avere un dirimpettaio come te”, ha scritto, dimostrando quanto la stima fra i presentatori sia reciproca. Nelle ultime settimane i rivali dell’access prime si erano scambiati battute e frecciatine durante le rispettive trasmissioni, giocando un po’ riguardo la sfida fra gli show.

“Voglio salutare Amadeus perché so che ci guarda quando è a casa insieme a tutta la famiglia. Anche lui guarda La Ruota della Fortuna”, aveva detto Scotti in una delle ultime puntate de La Ruota della Fortuna, citando uno dei conduttori storici di Affari Tuoi, passato poi nelle mani di Stefano De Martino dopo la scelta del collega di approdare su Nove dove attualmente conduce il programma The Cage.

Poco prima De Martino aveva punzecchiato l’avversario (e Pier Silvio Berlusconi), facendo riferimento alle dichiarazioni secondo cui le vittorie ad Affari Tuoi sarebbero solo questione di fortuna e non di abilità. “La partita è annullata, ci sono troppi laureati, mi prendo la responsabilità”, aveva detto ridendo.