La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dimentica Stefano De Martino. E Samira Lui lo fa impazzire

Gerry Scotti dimentica per una sera la sfida con Stefano De Martino e Affari Tuoi, godendosi una conduzione de La Ruota della Fortuna senza competizioni. Il campione in carica lascia la trasmissione, mentre Samira Lui, con il suo divertente indovinello, fa impazzire il presentatore.

La Ruota della Fortuna, Marco è il nuovo campione

Anche in questa puntata del game show condotto da Gerry Scotti non sono mancati momenti divertenti e colpi di scena. Il primo riguarda il campione Dario Basile: dopo tante vittorie e un montepremi record ha lasciato La Ruota della Fortuna. A batterlo Marco, concorrente che è arrivato in studio accompagnato dalla madre, dalla compagna e dalla cognata. Impiegato di banca e arbitro di calcio per passione, alla Ruota delle Meraviglie ha mostrato tutta la sua abilità, impressionando il pubblico.

Un successo commentato, come accade spesso, anche da Gerry Scotti e da Samira Lui. Il feeling fra il conduttore e la showgirl è evidente e anche in questo appuntamento con la Ruota della Fortuna, Samira ha dato vita a divertenti siparietti con Scotti. Non solo, nel corso di tutta la puntata gli ha proposto un indovinello – mai risolto – che ha fatto letteralmente impazzire il presentatore.

Gerry Scotti dimentica la sfida con Stefano De Martino

Nella puntata del 14 ottobre de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “corre da solo”, dimenticando – solo per una sera – la sfida con Stefano De Martino e Affari Tuoi. Il programma di Rai Uno infatti ha lasciato il posto alla partita di calcio Italia-Israele. Si tratta di un match importante perché determinerà le qualificazioni dei Mondiali 2026. Una piccola pausa, dunque, per Stefano, e un “momento di relax” per Gerry, impegnato ormai da settimane nello scontro con la trasmissione di access prime.

La sfida ha appassionato entrambi i conduttori che non si sono risparmiati frecciatine e battute a distanza, ma anche attestazioni di stima reciproca. Solo qualche giorno fa De Martino aveva definito Scotti come il “senatore della tv”, svelando come lo scontro con un avversario così talentuoso l’avesse “acceso”. Dopo aver superato La Ruota della Fortuna infatti Affari Tuoi è tornato a inseguire il programma cult a colpi di share e di telespettatori.

“Questa sfida mi ha acceso – aveva raccontato a FanPage il conduttore -. Quando è andato via Amadeus, pensavano che nella migliore delle ipotesi io mi sarei schiantato. Non mi sono schiantato, è andata bene oltre le aspettative. Giustamente la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante: Gerry Scotti con La ruota della fortuna partita a luglio. Io, vi giuro, ricordo che ero a Napoli in una stradina, passeggiavo e attraverso le finestre vedevo il faccione di Gerry da tutti i balconi. Chiamo Pasquale Romano, il dottore di Affari tuoi, e gli dico: “Quest’anno è dura, io vedo la ruota in tutte le case”. L’access prime time è affezione, abitudine, quando inizi a guardare la stessa cosa tutti i giorni, si crea una familiarità e tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto, con quella voce. Credo che Gerry sia il volto più familiare che ci sia”.