Padre e figlia sfortunati ad Affari Tuoi: una pioggia di rossi e tanta delusione fino alla fine: neanche la "natica propizia" di De Martino li ha salvati

IPA Padre e figlia sfortunati ad Affari Tuoi il 20 ottobre 2025

Una prima volta per Affari Tuoi, che ha sperimentato l’anteprima prolungata per tenere testa al meglio delle proprie possibilità al galoppante Gerry Scotti. In casa Mediaset hanno infatti adottato questa strategia, con uno spazio dedicato alla raccolta del pubblico, da scagliare poi all’interno del programma vero e proprio.

Una sorta di stanza dedicata al “caricamento”, per così dire. Anche De Martino poteva vantare un’anteprima pre pubblicitaria, ma evidentemente troppo corta. Stasera, per la prima volta, non solo ha presentato il concorrente, Mauro dall’Abruzzo, ma ha anche fatto scendere tutti gli altri, svelato il numero e presentato, una volta dinanzi al pubblico, sia lui che sua figlia Micaela (figlia d’arte perché macellaia come il padre). Soltanto gli ascolti potranno dire se il gioco sia valso la candela.

Quante lacrime

Quando si prende parte a un gioco come Affari Tuoi, incentrato prevalentemente sulla fortuna e davvero poco sulla strategia (gestione del rapporto col Dottore), la numerologia diventa molto importante. Soprattutto perché in fase di provini vengono fatte domande a tema, dunque dall’altra parte si conoscono alcune cifre cardine della vita dei concorrenti.

Nel caso di Mauro e Micaela, il 9 era di certo una di queste. Quando i due si sono ritrovati però dinanzi alla chance di cambiare, non l’hanno colta. Nel chiamare il 9, lei ha iniziato a commuoversi, arrivando alle lacrime. Questo è un numero legato a suo figlio Santiago ma non solo. È il giorno della morte di suo nonno. A dirlo però è suo padre, a sua volta commosso, perché lei non ha la voce per pronunciare quelle parole.

Sfortuna dilagante

Una partita un po’ insolita, quella di lunedì 20 ottobre 2025, dal momento che il cambio alla fine padre e figlia lo accettano. Peccato che il 9 è ormai passato e con lui i 200mila euro che nascondeva. Micaela infatti era indecisa se aprirlo o meno, perché riteneva fosse un regalo da parte dell’amato nonno.

I due si confidano ed ecco Mauro partire per recuperare il nuovo pacco. Afferra però il numero 2 e non il 14, come avevano discusso. Poco male, perché c’erano appena 50 euro, a differenza del suo, in cui c’era Gennarino.

A nulla è servita la scenetta del “colpo” di fortuna, o per meglio dire di natica. Stefano De Martino ha suggerito il “sacrificio” di Herbert Ballerina ma Mauro ha preferito lui. Alla fine, però, è stato in grado di spacchettare anche i 300mila e restare con soli blu.

La Regione fortunata

In questa circostanza tanto amara, l’ultima chance è la Regione fortunata. Con un solo tiro Mauro ha dovuto indicare un’area italiana per guadagnare 100mila euro. Chance davvero poche e infatti padre e figlia appaiono decisamente rassegnati.

Il regolamento prevede poi di escludere 10 Regioni tra quelle rimanenti, indicando una seconda area per 50mila euro. Alla fine la scelta è ricaduta sull’Emilia-Romagna. Nulla da fare, però, perché nessuna delle due gli ha portato la fortuna tanto attesa. Il colmo? Proprio la loro Regione, l’Abruzzo, custodiva 50mila euro.