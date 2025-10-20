È già finita tra il conduttore e la giovane napoletana: c'entra qualcosa l'ex fidanzata di De Martino

IPA Stefano De Martino è single: colpa della sua ex fidanzata

Stefano De Martino è tornato single. Già interrotta la storia d’amore con Caroline Tronelli, come riportato da Vanity Fair. Il famoso conduttore, sempre più al centro dei riflettori per la sua sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, non avrebbe trovato in lei, come in tante altre, la donna giusta per costruire qualcosa. Una separazione che giunge dopo settimane di silenzio, voci di corridoio che parlavano di crisi e indizi social.

I motivi dell’addio

All’origine della rottura tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli potrebbe esserci il nome di Gilda Ambrosio. Sappiamo che l’imprenditrice e designer ha un rapporto speciale con il presentatore. È stata una delle sue ex fidanzate e di fatto è rimasta come una presenza costante nella sua vita.

Facile pensare come tutto ciò abbia avuto un peso negli equilibri della nuova e fragile frequentazione. Di certo le voci di crisi si susseguivano da un po’, tanto che i due non appaiono più insieme sui social e non vengono paparazzati fianco a fianco da settimane. A riprova dell’addio, Stefano ha trascorso il compleanno lontano da Caroline. Allo stato attuale è super impegnato con il proprio lavoro, dedicando il proprio tempo libero al figlio Santiago.

Il video scandalo

L’ultima volta che Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono apparsi insieme è stata in estate. In seguito, poi, i due sono stati travolti da un atto violenza digitale. Un loro video privato è infatti stato rubato e diffuso online.

La reazione di De Martino è stata composta e silenziosa. Ha pubblicamente spiegato poi quanto sia stato difficile accettare il tutto. Ha però un’indole positiva e ha così voluto guardare al bicchiere mezzo pieno: “Essendo capitato a me, che sono famoso, la notizia ha avuto risonanza e il sito in questione è stato chiuso. (…) Ormai mi sono fatto una cultura in merito e posso dire che non ci sono telecamere del genere, connesse online, che possano farti stare tranquillo”.

Il caso non sembra però aver giocato alcun ruolo nell’addio tra i due. Col passare dei mesi, semplicemente qualcosa è cambiato negli equilibri di coppia. Al di là dell’ex, potrebbe aver pesato anche la nuova vita di De Martino, che si sta giocando tutte le proprie carte per garantirsi un futuro stabile in Rai, al fianco dei grandi.

Chi c’è dopo Caroline

Caroline Tronelli ha 22 anni ed è originaria di Napoli. La sua è una famiglia di imprenditori ma, nonostante la notorietà nell’ambito dei professionisti campani, è divenuta nota soltanto dopo l’inizio della frequentazione con Stefano De Martino.

Molto più giovane di lui, potrebbe essersi ritrovata in uno schema d’incastri professionali e privati troppo opprimente. Detto ciò, non si esclude che resterà per un bel po’ l’ultima fidanzata ufficiale del conduttore di Affari Tuoi.

L’ambito scapolo non sembra infatti avere intenzione di “appendere cappello”. Vorrebbe concentrarsi sempre più su suo figlio Santiago. Il piccolo avuto da Belen Rodriguez è legatissimo a lui e nel poco tempo offerto dalle registrazioni Rai, tra vari progetti, e dal teatro, vorrebbe fare il padre e nient’altro.