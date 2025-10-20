Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna. Il programma di Stefano De Martino continua ad ottenere buoni ascolti ma ad avere la meglio è sempre il game show di Gerry Scotti. E così la Rai ha deciso di attuare una piccola ma significativa strategia per cercare di raggiungere Canale 5. Una novità che partirà ufficialmente da lunedì 20 ottobre.

Affari Tuoi si allunga per bloccare La Ruota della Fortuna

Come accade già con La Ruota della Fortuna, da ora in poi anche Affari Tuoi di Stefano De Martino sarà anticipato da una vera e propria anteprima. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, questo segmento iniziale potrebbe essere legato allo scouting dei concorrenti (i cosiddetti pacchisti) del programma.

Si tratterà di un blocco di circa 5 minuti, simile al Gira la Ruota di Canale 5, pensato per estendere la fascia dell’access prime time di Rai1 e farla chiudere in contemporanea — o quasi — con il quiz di Gerry Scotti, che attualmente gode di una sorta di zona franca negli ultimi cinque minuti, utile a generare picchi d’ascolto.

In Rai, alla luce delle curve d’ascolto, delle sovrapposizioni e dei picchi monitorati, si stanno rivedendo i palinsesti in maniera strategica. L’obiettivo è chiaro: smettere di regalare ascolti e share alla concorrenza. Una sfida, quella con Canale 5, che diventa giorno dopo giorno sempre più agguerrita.

Non solo Affari Tuoi, la Rai pensa all’alternativa

In Rai non si lavora solo per ritoccare i risultati d’ascolto: a Viale Mazzini si starebbe anche valutando un’alternativa ai pacchi. L’idea sarebbe quella di introdurre un format completamente nuovo da testare durante la prossima estate, al posto di Techetechetè, che quest’anno ha faticato parecchio negli ascolti complice anche il successo inaspettato de La Ruota della Fortuna.

Mediaset ha già dimostrato con successo che la stagione estiva può essere il momento ideale per sperimentare nuove proposte in palinsesto. E la Rai vuole seguire questa valida intuizione.

In pole position ci sarebbe il ritorno di Ok, il prezzo è giusto, uno degli show simbolo degli Anni Ottanta e Novanta. Il format lascerebbe Mediaset, dove è andato in onda dal 1983 fino al 2001 per approdare su Rai 1, in sostituzione di Affari Tuoi durante i mesi più caldi.

Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere condotto da Flavio Insinna, che in passato è stato al timone de L’Eredità e anche Affari Tuoi.

La trattativa sembra essere in fase avanzata e per il famoso presentatore e attore si tratterebbe di un impegno decisamente importante. Tutti ricordano sicuramente la conduzione di Iva Zanicchi, che di certo ha portato avanti il programma per un bel po’ di anni (ben dodici). Lo show non è però nato sotto la sua guida, bensì sotto quella di Gigi Sabani nel 1983.

L’amatissimo e compianto conduttore ha proseguito fino al 1986, per poi essere sostituito proprio dalla cantante l’anno dopo. Nel 1999 è stata poi la volta di Emanuela Folliero e nel 2001 di Maria Teresa Ruta. Ben 25 anni dopo, dunque, il format sembra pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. E per giunta con un uomo, cosa che non succedeva dall’86.