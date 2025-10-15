Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino in difficoltà ad Affari Tuoi: colpa di Herbert Ballerina

Nuovo appuntamento con Affari Tuoi per la puntata di mercoledì 15 ottobre 2025. Stefano De Martino dà il via al suo show alla stessa maniera di tutte le sere. Benvenuto al pubblico e presenta Francesca dalla Liguria, che sceglie il suo pacco senza conoscerne il numero.

Momento pubblicità con protagonista il conduttore e poi via alle presentazioni approfondite. La designer Francesca parla un po’ di sé e presenta il suo compagno Davide. La parola poi passa a Herbert Ballerina, che decide stasera di tirare un colpo basso all’amico presentatore.

Una battuta improvvisata

C’è un copione ad Affari Tuoi e prevede che si rispettino determinati momenti. Basti pensare ai balletti, che scattano sulla scia di precisi momenti della gara. A ciò si aggiungono applausi e frasi tipiche, da Gennarino al tocco fortunato (saltuario) al sedere di Stefano De Martino.

Appuntamento fisso è anche l’annuncio di Herbert Ballerina. Il comico si posiziona nello slot vacante dei concorrenti e si annuncia in maniera divertente. Ogni sera una battuta diversa, che ovviamente viene proposta prima alla produzione.

In questo caso, però, il caro Herbert ha deciso di improvvisare. È andato contro le indicazioni ricevute nel dietro le quinte, sorprendendo tutti, padrone di casa in primis. La sua reazione è stata infatti onestamente stupita, svelando il retroscena.

Stefano De Martino in imbarazzo

In breve è divenuta virale la clip che recitava: “Herbert Ballerina, chirurgo plastico e alluminio”. Lo stesso non è avvenuto per la presentazione del 15 ottobre. Ecco cos’ha deciso di pronunciare il comico: “Herbert Ballerina, da Campobasso, spaventapassere”.

La reazione divertita è generale. Qualcuno da casa potrebbe però aver pensato che il livello della trasmissione si sia di colpo abbassato. Una battuta di bassa lega, della quale De Martino avrebbe fatto a meno.

Inizia subito a ridere il conduttore, visibilmente nervoso. Il pensiero forse è immediatamente andato ai piani alti, che una strigliata gliel’avranno data dopo aver saputo della registrazione. Se la ride e si piega, accettando il colpo basso dell’amico, che si è divertito a metterlo un po’ in difficoltà.

Nulla di grave, sia chiaro, ma Stefano ha ripetuto più volte: “Ti avevo detto che non andava bene, mannaggia. T’ho detto di cambiarla”.

La reazione del presentatore, piegato in due e sorridente, per lo scherzo subito e non per la battuta in sé, dimostra una cosa. Questa fase della sua carriera è cruciale per il suo futuro, che sia in televisione o meno. De Martino vuole giocarsela al meglio e lasciare di sé un’immagine pulita.

C’è dunque da parte sua una grande attenzione a linguaggio e comportamenti. Sa inoltre benissimo come ci siano situazioni adatte e meno adatta a battute di un certo tipo. Non avrebbe probabilmente avuto nulla da ridire a Stasera tutto è possibile. Detto ciò, Herbert Ballerina ha voluto poi spiegare: “La malizia è negli occhi di chi ce li ha”.