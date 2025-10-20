La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti si commuovono per la maxi vincita della concorrente

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Emozioni forti, commozione, ma anche tante risate: la puntata del 20 ottobre de La Ruota della Fortuna ci ha regalato tutto questo e molto altro. La settimana del game show condotto da Gerry Scotti è iniziata con un grande colpo di scena: la vittoria maxi della nuova campionessa Daniela.

La Ruota della Fortuna, la campionessa Daniela vince e Samira si commuove

Aprendo la puntata Gerry Scotti ha salutato, ancora una volta, la campionessa Camilla che però, nel corso del gioco, ha dovuto cedere il posto a Daniela. L’insegnante di inglese e francese, arrivata in studio con suo marito Paolo, aveva attirato l’attenzione di Gerry Scotti sin dalle prime battute. “Sono felice che tu sia venuta qui con il sorriso, perché questo è un gioco e noi ci divertiamo”, ha commentato il conduttore.

Dopo una partita straordinaria, Daniela è approdata a La Ruota delle Meraviglie dove ha regalato al pubblico momenti di tensione ed emozioni forti. La campionessa al termine del gioco ha portato a casa la bellezza di 100 mila euro. Un montepremi da capogiro, soprattutto se sommato ai 19.800 euro vinti durante la gara. La campionessa si è sciolta in lacrime dopo aver scoperto l’assegno vincente e la sua felicità ha travolto lo studio. Prima Samira Lui, poi Gerry Scotti, i protagonisti della Ruota della Fortuna si sono commossi.

“Che lunedì Samira!”, ha esclamato il conduttore. “Nel gioco della vita la ruota gira”, ha esclamato Samira, prima di correre ad abbracciare la concorrente, ancora visibilmente sconvolta per quanto accaduto. Non è la prima volta che la modella si commuove per una maxi vittoria a La Ruota della Fortuna. Una reazione che, come aveva spiegato lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni, è legata al suo passato. “Sono pianti di gioia – aveva confidato -. Alcuni dicono: “Che vuoi che sia? Ha vinto dei soldi”. Non io. Vengo da una famiglia che non navigava nell’oro, i sacrifici sono stati tanti. I concorrenti che vengono alla Ruota sono brave persone, con la loro famiglia, la loro storia, ci si immedesima”.

La strategia di Stefano De Martino per battere Gerry Scotti

Il lunedì riparte con nuove strategie e idee per battere La Ruota della Fortuna da parte di Stefano De Martino. Nella puntata del 20 ottobre di Affari Tuoi ha infatti inaugurato la sua speciale anteprima con lo scopo di accumulare telespettatori. Il programma di Gerry Scotti infatti ha un’anteprima che si chiama Gira la ruota di 5 minuti che ha come scopo quello di attirare l’attenzione del pubblico che poi seguirà lo show vero e proprio.

Una strategia messa in atto anche da Affari Tuoi dove De Martino ha conquistato qualche minuto di anteprima prima del break pubblicitario. Uno spazio in cui ha presentato il concorrente della serata e svelato il numero, con l’obiettivo di auto trainarsi e conquistare una buona fetta di ascolti. Solo il tempo ci dirà se si tratta della scelta giusta e se la decisione presa dal team del programma e dalla Rai porterà dei buoni risultati.

Per ora la sfida fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi resta aperta.