Fonte: IPA Mario Giordano

Lutto nel mondo del giornalismo Mediaset. È morta Carlotta Dessì, uno dei volti più amati del programma di Rete4 Fuori dal Coro, scomparsa dopo aver lottato con grande coraggio contro una grave malattia. Il suo conduttore – Mario Giordano – l’amava moltissimo e non dimenticava di incoraggiarla a ogni puntata. L’aveva anche ospitata nella sua ultima apparizione televisiva, in cui aveva spiegato di essersi sottoposta a un lungo ciclo terapie che le aveva restituito speranza. Aveva iniziato una nuova cura a gennaio 2024 che avrebbe dovuto restituirle la vita che sognava.

Chi era Carlotta Dessì

Orgogliosamente sarda, di Cagliari, Carlotta Dessì era una giornalista Mediaset molto stimata nel suo ambiente. Aveva condotto diverse inchieste per Fuori dal coro, il programma di approfondimento di Mario Giordano, ma aveva anche lavorato come inviata di punta per altri programmi, tra questi Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Aveva anche lavorato per Sky. A darne la notizia è stato TgCom24, interrompendo il cauto ottimismo che aveva trasmesso proprio lei sul suo canale Instagram con l’ultimo messaggio social.

“Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. ‘Non temere’, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma ‘non temere’, Carlotta”.

L’ultima apparizione in tv

A dicembre 2023 era tornata a Fuori dal coro, subito dopo essere stata dimessa dall’ospedale, per lanciare un messaggio di positività verso il pubblico: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”.

La giornalista, che aveva cambiato il suo nome sui social dando risalto alla battaglia che stava affrontando (CarLOTTA, specificava), aveva raccontato di come aveva vissuto i primi momenti dopo aver scoperto di essere malata: “Da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai”. E ancora: “Vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal coro. 5 mesi di ospedale, sono felicissima”.

Carlotta non aveva mai perso il sorriso nonostante le difficoltà enormi dei suoi ultimi mesi di vita: “3.1.24. Il giorno della ripartenza. Della nuova cura. Come se si cominciasse ora”, scriveva sui suoi social, ma la sua lotta è terminata il 6 febbraio. Mario Giordano ha modificato la sua immagine del profilo con una insieme a lei, l’ultima che si sono scattati insieme nello studio di Fuori dal coro, da dove la incoraggiava a non mollare.