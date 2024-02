Che tempo che fa, Fiorello punge sullo stipendio di Fazio. E Amadeus non cambia idea

Fonte: Getty Images Fabio Fazio, Fiorello e Amadeus

Come da tradizione Amadeus, con l’amico di vecchia data Fiorello, è stato ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, alla vigilia della nuova edizione del Festival di Sanremo. Rispetto al passato, però, il programma non va più in onda sulle reti Rai bensì su Nove. Questo non ha fermato Amedeo, come viene affettuosamente chiamato da Fazio, che per una questione di scaramanzia ha deciso di non saltare l’appuntamento con la trasmissione del conduttore ligure (nonostante il big match tra Inter e Juventus, com’è noto Amadeus è un grande tifoso nerazzurro). Nel corso del collegamento, però, non sono mancate da parte di Rosario battute sull’addio di Fazio alla Rai.

Le battute di Fiorello a Che tempo che fa sullo stipendio di Fabio Fazio

“Una cosa la devo dire. Il fatto che tu ci hai invitato dimostra che comunque sei un uomo Rai. Pagato da altri… E questa cosa qui alla Rai piace tanto!”, ha prontamente detto Fiorello a Che tempo che fa stuzzicando Fabio Fazio sul sostanzioso stipendio che percepisce su Nove. Fazio ha risposto a tono, ricordando che “sono stato 40 anni alla Rai, non siamo nemici…”. E quando Fazio ha annunciato la pubblicità Fiorello ha scherzato ancora: “Avete anche la pubblicità?”. “Ne abbiamo parecchia”, ha assicurato Fabio.

Amadeus ha invece ammesso che “sono superstizioso, non avrei mai potuto saltare questo collegamento”. Poco dopo è arrivato un altro graffio di Fiorello sulla faccenda dei cantanti in gara a Sanremo 2024 che possono esibirsi solo nelle trasmissioni della Rai (per questo motivo lo scorso dicembre è saltata l’ospitata di Mahmood proprio a Che tempo che fa). “Erano tutti d’accordo per mandarli da te, solo uno si è opposto: Milo Infante…”, ha ironizzato lo showman siciliano.

Amadeus a Che tempo che fa e la scelta su Sanremo 2025

Anche a Che tempo che fa Amadeus ha assicurato che non condurrà il Festival di Sanremo 2025. Nonostante le richieste della Rai e le insistenze di pubblico e giornalisti, il conduttore non è intenzionato a cambiare idea sulla sua decisione. Per il momento vuole fermarsi, più in là potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, dove oggi ha rivestito il duplice ruolo di presentatore e direttore artistico. “Non farò Sanremo nel 2025, intanto facciamo il quinto. È il nostro Festival”, ha affermato. “Il prossimo non ci sarà, me l’ha promesso”, ha aggiunto Fiorello.

“Lo farai tu Fiorello?”, ha così domandato Fabio. “No, assolutamente. Noi apriremo una pagina su Onlyfans”, ha detto divertito Rosario, che sarà presente al Festival di Sanremo 2024 nella puntata finale di sabato 10 febbraio. Poi ha rivelato: “Io farò il Dopofestival, poi ogni tanto interverrò”. Amadeus ha ribadito: “Ma mai sul palco fino a sabato”. Il volto Rai ha inoltre fatto sapere che ogni serata della kermesse musicale non finirà prima delle 2 di notte. Pure per questo motivo Viva Rai2!, lo show mattutino di Fiorello, non andrà in onda questa settimana.

Al termine del collegamento non è passato inosservato il ramoscello d’ulivo di Fabio Fazio alla tv di Stato: “Grazie alla Rai per aver concesso questa possibilità e speriamo sia l’inizio di una nuova serenità di cui abbiamo tutti voglia”.