La macchina di Sanremo è ormai ufficialmente in moto: conosciamo chi affiancherà Amadeus nel corso delle cinque serate del Festival, sappiamo i nomi dei Big in gara (e i grandi esclusi). Ma c’è molto altro, come una “nuova regola” che è stata condivisa da Fabio Fazio a Che tempo che fa: perché è saltata l’ospitata di Mahmood nel programma.

Mahmood, perché non è andato a Che tempo che fa

Mahmood, che è stato annunciato tra i Big in gara a Sanremo 2024 da Amadeus, ha dovuto rinunciare all’ospitata a Che tempo che fa prevista per il 3 dicembre 2023, dove Stefano De Martino ha replicato a Belen Rodriguez (ospite da Mara Venier a Domenica In). Perché Mahmood non è stato presente, però? A spiegare la sua assenza è stato Fabio Fazio, abbozzando con: “Ci saranno delle regole, non so”.

L’assenza di Mahmood è stata subito notata da Luciana Littizzetto, che non si è lasciata sfuggire la possibilità di “pungere” la Rai. “Volevo sapere, che fine ha fatto Mahmood? Doveva esserci”. Il gancio è servito al conduttore per spiegare i motivi e per scusarsi con il pubblico che attendeva l’artista, già vincitore del Festival di Sanremo per ben due volte: la prima con Soldi nel 2019 e la seconda con Brividi insieme a Blanco nel 2022.

“Doveva esserci Mahmood. Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che dal momento che va a Sanremo, non sarebbe venuto. Mi sono chiesto ‘ma è tra due mesi’. Ci saranno delle regole, non so”, queste le parole di Fazio in replica alla Littizzetto. “Ma noi ci divertiamo lo stesso, siamo leggeri. Mi dispiace per Mahmood, il pubblico lo aspettava. Chiedo scusa, ma è andata così”.

La regola sui Big in gara a Sanremo

“Qui gatta Rai ci cova”, ha scritto un utente sui social. In effetti, c’è di più: Fazio ha spiegato che è prevista una nuova regola per Sanremo, in risposta alla domanda della Littizzetto. “Quindi non verrà neanche da noi il vincitore di Sanremo?”. Si rompe un rito, una tradizione: il vincitore va sempre da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

“Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina. Quest’anno la circolare dice che per due giorni possono andare solo nei programmi Rai, dopo il Festival”. Naturalmente, è già polemica sui social, come riporta il Messaggero. “Tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse”.

Una norma che concede comunque le interviste, ma l’Ufficio Stampa Rai deve essere assolutamente avvertito prima. Una regola destinata a fare rumore e discutere, come si suol dire: qualcuno lo ha già letto come un “dispetto”. In ogni caso, Fazio ha mantenuto toni eleganti e pacati: dopo essersi trasferito sul Canale Nove dalla Rai, Che tempo che fa sta vivendo un periodo d’oro di ascolti.