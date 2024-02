Fonte: IPA Marco Mengoni

Sanremo è ufficialmente iniziato. Durante la conferenza stampa di oggi 6 febbraio 2024, sono state condivise ulteriori anticipazioni sulla prima serata del Festival di Sanremo. A condurre ritroviamo Amadeus per la quinta volta, che è anche conduttore artistico, e al suo fianco c’è Marco Mengoni. Che – ha ammesso – sta cercando di resistere all’ansia. Sul palco è atteso anche un omaggio a Toto Cutugno, scomparso il 22 agosto 2023. Attesa anche la campionessa italiana Federica Brignone. E la serata è lunga, come sostenuto da Amadeus stesso: “Finiremo intorno alle 2”.

Conferenza Stampa 2024, parla Marco Mengoni: cosa fa sul palco

Martedì 6 febbraio 2024 va in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2024: inizia alle 20.40 su Rai1. Amadeus è accompagnato dal co-conduttore Marco Mengoni e vincitore di Sanremo 2023 e 2013: sul palco canta Due vite, oltre a presentare gli artisti in gara. “Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo. Sono di nuovo qua. La prima cosa che dico è che sono un fortunato, perché non tutti avranno l’opportunità di fare questa cosa sul palco di Sanremo. (…) Nel frattempo sto sudando, faccio finta di resistere all’ansia. Ma so fingere bene. E stasera ne avrete la prova sul palco. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo, ho preso delle cose dalle vecchie edizioni. Grazie ad Ama (il soprannome del conduttore, n.d.r.) perché ha lasciato a me la libertà di esprimermi come volevo. Entro in punta di piedi, facendo un altro mestiere”.

A lui è andata tutta la stima da parte di Amadeus: “Era talento, è cresciuto tantissimo, è da tempo che riempie gli stati, ma è un ragazzo anche simpatico, stasera canterà, è il suo mestiere, ma è anche una persona decisamente simpatica, ironica. Quello che fa lo fa con naturalezza”. E proprio Mengoni è tornato a parlare delle fragilità, che fanno parte dell’essere umano, ribadendo l’importanza di “educarsi”, cosa che fa una volta a settimana con il percorso terapeutico. “Sono molto felice di giocare con i miei pensieri. (…) Non si deve rifiutare niente, emozioni e sensazioni umane”. Ma nessuna apertura sull’ipotesi di un one man show. “Che ansia! Pensiamo ad oggi, qui e ora. Il futuro si vedrà”.

A che ora finisce la prima serata di Sanremo 2024

Nel corso della conferenza stampa è stato ufficializzato l’ordine di uscita dei cantanti in gara: la scaletta prevede che tutti i Big si esibiscono, una scelta che “rompe” con la tradizione del passato. Una decisione che ovviamente allunga i tempi televisivi, e non a caso molti giornalisti hanno espresso titubanza riguardo all’orario di chiusura della prima serata. Secondo Amadeus, dovrebbe finire intorno alle due.

Amadeus svela perché Sanremo 2024 è la sua ultima edizione

“Credo si debba chiudere il ciclo”. Sono parole nette, quelle di Amadeus in conferenza stampa, dove ha specificato ancora una volta il motivo per cui la quinta edizione consecutiva sarà la sua ultima edizione. “Voglio avere il tempo di fare qualcosa di nuovo. Non sono stanco, sto bene e non c’è un motivo particolare. Credo solo si debba chiudere con risultati piacevoli”. Quella del 2024 si preannuncia un’edizione scoppiettante, ricca di ospiti: non sono previsti monologhi e la classifica di chiusura della prima serata si limita alla Top Five (per aumentare la suspence e questioni di minutaggio).