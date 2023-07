Amadeus via da Sanremo, interviene Fiorello: con Morgan è guerra

Amadeus continua a essere sulla bocca di tutti per via del suo Sanremo, anche a distanza di mesi dalla fine di un’edizione che è stata un gran successo. È innegabile. Eppure qualcuno è riuscito a far perdere le staffe a un uomo dai toni pacati come lui, al punto da spingerlo a sbilanciarsi come non aveva mai fatto prima con una citazione dal tono polemico, apparentemente senza alcun destinatario. Apparentemente, appunto.

Se l’ipotesi acclamata a furor di popolo era quella di una risposta velata – ma non troppo – agli attacchi di Morgan e Vittorio Sgarbi, ci ha pensato l’inseparabile amico Fiorello a confermarlo. Ed è subito guerra.

Amadeus via da Sanremo, Fiorello interviene sulla polemica

Non è un segreto che tra Amadeus e Fiorello vi sia un’amicizia di lunga data, una di quelle in cui ci si prende in giro come ragazzini anche in contesti più “istituzionali” come il Festival di Sanremo. La presenza del conduttore siciliano con il suo Viva Rai 2! Viva Sanremo è stata senza dubbio uno degli elementi che hanno contribuito a decretare il successo dell’ultima edizione della kermesse canora più importante d’Italia, al netto delle polemiche.

Proprio di polemiche si continua ad nutrire il dialogo intorno a Sanremo, ma soprattutto intorno al ruolo di Amadeus che qualcuno ritiene inadatto, per usare un eufemismo. E poteva Fiorello esimersi dall’intervenire sull’ennesimo attacco al suo amico e collega? Naturalmente no.

Lo ha fatto a modo suo con un video ironico, realizzato insieme a Fabrizio Biggio, che svela quello che a tutti gli effetti era un segreto di Pulcinella. Bastava fare due più due per capire che la citazione pungente condivisa da Amadeus su Instagram, all’apparenza senza destinatario, fosse in realtà rivolta a Vittorio Sgarbi e Morgan, protagonisti di attacco in piena regola al presentatore e direttore artistico del Festival.

“Amadeus non è capace”, parola di Fiorello

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”, aveva scritto Amadeus sul suo profilo Instagram spiazzando un po’ tutti. “A proposito di idioti, ho letto la frase di Amadeus – così Fiorello si è riallacciato alla frase dell’amico -. Sai con chi ce l’aveva molto probabilmente? Ce l’aveva con l’Onorevole Sgarbi e con il genio Morgan. Che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan? Che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo… E avete ragione! Hai ragione Sgarbi! Hai ragione genio Morgan! Non è capace!”.

Appunti alla mano, Fiorello e Biggio hanno poi passato in rassegna tutte le canzoni “brutte” scelte da Amadeus in questi anni di Festival, dimostrando (ma in realtà smentendo) quanto detto sul conduttore: da Fai Rumore di Diodato a Come si balla di Dargen D’Amico, da Ovunque sarai di Irama e Apri tutte le porte di Gianni Morandi, e ancora Brividi di Mahmood e Blanco, Zitti e Buoni dei Maneskin e Tango di Tananai. Praticamente un elenco di grandi successi.

La pungente ironia di Fiorello contro Sgarbi e Morgan

Fiorello ci ha tenuto a tranquillizzare non solo Sgarbi, che aveva lamentato il fatto che Amadeus scegliesse le canzoni, ma anche Morgan, che ritiene “antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo”, con una proposta che dall’ironia passa al sarcasmo con un triplo salto carpiato da mille punti.

“Adesso lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico – ha affermato -, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cag***. Evviva Sgarbi! Evviva il genio Morgan!. E speriamo che nel prossimo Sanremo il genio possa prendere il Festival, così impari Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Evviva il genio!”.

Morgan risponde a Fiorello ed è guerra

Era solo questione di tempo prima che Morgan prendesse la parola. La pungente ironia di Fiorello e Fabrizio Biggio non gli è proprio andata giù e con un lungo post su Instagram ha voluto spiegare le sue ragioni. Tutto con un piglio che lascia presagire soltanto una cosa: questa guerra ne avrà ancora per molto.

“Non vi imbarazza con tutti i soldi che avete, con tutto il potere che avete, con tutti i tirapiedi che avete, mettervi all’attacco di un uomo solo che cerca solo di fare cose belle e che lotta perché questo Paese evolva culturalmente?”, ha esordito nel post. Poi, alludendo al mero interesse dei destinatari del messaggio per il dio denaro (“I soldi, la vostra ossessione”), gli ha dato dei “prepotenti” che fanno “tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro e potere”, che mancano di “visione”, “linguaggio” e “nozioni di base”.

Morgan non le ha mandate a dire, soprattutto in merito alle competenze musicali sulle quali è certo di essere almeno un gradino più in alto rispetto ai due conduttori. “Volete sfidarmi?”, li ha incalzati confermando di non avere la minima intenzione di occuparsi del Festival di Sanremo.