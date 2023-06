Retroscena Sanremo, flop Amadeus: scartato un brano record

Fonte: IPA Amadeus ha scartato Bellissima di Annalisa a Sanremo 2023: il flop ora è virale

La vita del direttore artistico di Sanremo è tutt’altro che semplice. Negli ultimi anni Amadeus ha collezionato record ma, al tempo stesso, anche un bel po’ di critiche. Parlando di scelta dei brani si è detto un po’ tutto e il contrario di tutto, ma ora spunta un retroscena che ha del clamoroso.

Esclusa una canzone che per molti avrebbe potuto dire la sua in vista della vittoria finale e, quindi, garantire una chance importante all’Eurovision per l’Italia.

Amadeus ha scartato Bellissima

Condurre quattro edizioni del Festival di Sanremo non ti salva da un clamoroso flop. È quanto accaduto ad Amadeus, che ha ascoltato Bellissima di Annalisa e non ha creduto nel suo potenziale.

Legittimo che il direttore artistico voglia dare la propria impronta alla kermesse sul palco dell’Ariston ma, al tempo stesso, deve riuscire a conciliare la linea decisa con quello che è il gusto del pubblico. Un compito arduo e di certo non fallito dal celebre conduttore, le cui edizioni hanno lanciato un bel po’ di tormentoni, di certo non scomparsi dopo un mese dalla fine di Sanremo.

Guardando all’edizione 2023, pensiamo a Due vite, Cenere e Tango, solo per citarne appena tre. Eppure in questo scenario Annalisa ci sarebbe stata benissimo, considerando i record battuti con il suo brano amatissimo.

Il pubblico ne conosce il testo a memoria ma Amadeus non si sarebbe davvero aspettato tutto questo. L’indiscrezione giunge da The Pipol TV, che ha svelato come la cantante abbia ricevuto un doloroso due di picche. Si sarà di certo consolata con il suo triplo Disco di Platino (oltre 300mila copie vendute) e più di 25 milioni di streaming e visualizzazioni, ma forse l’amaro in bocca resta.

Annalisa torna a Sanremo

Per quanto di certo non ci sarà nessuna correlazione, ovviamente, ma Amadeus avrà modo di “farsi perdonare” con Annalisa a Sanremo 2024. Stando a quanto svelato da Dagospia, infatti, la cantante farebbe parte del gruppo di quattro co-conduttrici della prossima edizione.

Il suo ritorno all’Ariston avverrà, dunque, anche se non in competizione. Non c’è ancora nulla di certo in merito, ma pare che la cantante sia particolarmente tentata da questa opportunità. Di sicuro dentro avrà la voglia di riuscire a gareggiare e fare meglio, dopo il quarto posto del 2015 e il terzo posto del 2018.

Una sfida professionale senza precedenti per lei, che si metterebbe alla prova e, chi sa, potrebbe aprire le porte ad altri eventi e impegni differenti da quelli cui è abituata. Repubblica ha riportato alcune sue parole in merito: “D’istinto sceglierei la gara”.

Ha infatti spiegato che pensare al palco per lei vuol dire automaticamente immaginarsi a cantare. Non è però detta l’ultima parola e i fan possono ancora sperare di vederla esibirsi, fuori gara, e al tempo stesso prendere possesso del palco in svariati momenti, magari scrivendo un monologo sentito che trasmetta un messaggio per lei importante: “Pensandoci, però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi, bellissima”. Non resta che attendere i prossimi mesi e capire fin dove riescano a spingersi le capacità di persuasione di Amadeus.