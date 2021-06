Mara Venier, la verità sul ricovero: “Sto vivendo un incubo”

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier si sfoga su Instagram, raccontando la verità sul ricovero e i problemi di salute che sta vivendo in questo periodo. La conduttrice nei giorni scorsi era apparsa a Domenica In, nonostante l’evidente stanchezza e le due operazioni chirurgiche subite. “Sapete come sono e non riesco a nascondere niente – aveva detto al pubblico -. Ho difficoltà a parlare. Ho passato dei giorni difficili dopo un’operazione ai denti che ho fatto lunedì. Qualcosa però è andato storto e ho dovuto ricoverarmi per un nuovo intervento. Ringrazio i medici che mi hanno consentito di essere qui, soprattutto il Dott. Valentino Valentini e tutta la squadra del Policlinico Umberto I di Roma”.

A distanza di pochi giorni, Mara è tornata di nuovo in ospedale. Su Instagram la presentatrice ha postato una foto in cui è stesa in un letto con la flebo ben visibile su una mano. “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo – ha scritto la moglie di Nicola Carraro -. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi. Sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30, sono uscita alle 17.30 dopo ore! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!”.

La Venier ha rivelato come l’operazione ai denti le abbia causato moltissimi problemi, tanto da richiedere un nuovo intervento. “Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede). Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno! Ricoverata, sala operatoria, anestesia totale, un incubo! Oggi avrò un controllo, ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)”.

In tanti hanno commentato il post, augurando a Mara Venier una pronta guarigione e la possibilità di tornare il prima possibile al timone di Domenica In. Grande professionista e donna coraggiosa, nei mesi della pandemia Mara non aveva mai abbandonato la trasmissione, tenendo compagnia agli italiani nelle lunghe domeniche del lockdown e portando il suo sorriso nelle case dei milioni di persone.