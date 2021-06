Domenica In, l’emozione di Mara Venier dopo il ricovero: “Ho difficoltà a parlare”

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

È una Mara Venier che non riesce a trattenere le lacrime, quella che apre il nuovo appuntamento di Domenica In. La conduttrice ha deciso di andare in onda nonostante i seri problemi di salute che ha attraversato, dichiarando anche di avere anche delle difficoltà a parlare.

“Sapete come sono e non riesco a nascondere niente. Ho difficoltà a parlare. Ho passato dei giorni difficili dopo un’operazione ai denti che ho fatto lunedì. Qualcosa però è andato storto e ho dovuto ricoverarmi per un nuovo intervento. Ringrazio i medici che mi hanno consentito di essere qui, soprattutto il Dott. Valentino Valentini e tutta la squadra del Policlinico Umberto I di Roma”.

Le notizie sulle sue condizioni di salute si sono rincorse per l’intera settimana, soprattutto dopo gli aggiornamenti della conduttrice veneziana comparsi sui suoi canali social. Dalle prime immagini, sembravano necessarie solo alcune ore di riposo per ridurre il gonfiore, ma la situazione si è complicata nei giorni successivi al video che aveva postato in compagnia del suo amato nipote Claudio.

La prima operazione ha quindi richiesto un nuovo intervento per normalizzare la situazione, che sembra ora in via di risoluzione. Nonostante il dolore e le difficoltà, Mara Venier non ha voluto rinunciare all’affetto del suo pubblico che da anni l’accoglie ogni domenica pomeriggio.

La sue parole sono anche un segno di vicinanza a tutte le persone che continuano a dimostrarle affetto e stima, che non è mancato in questi giorni di grande preoccupazione. È quindi improbabile che il motore Venier si fermi alla domenica: lo spettacolo deve andare avanti e l’amore della Zia per il suo lavoro va oltre ogni tipo di complicazione, anche quelle legate alla salute.

Si parte, perciò, con un clima più calmo rispetto al normale e con una Mara Venier che decide di rallentare un po’ per portare a casa la puntata per la quale ha già promesso grandi ospiti. La stagione 2021 di Domenica In prosegue fino al 28 giugno con un numero di puntate record nella storia della trasmissione. La conduzione è confermata anche per la stagione 2021-2022 che sarà ancora a guida Venier, dopo molti anni di grande successo.