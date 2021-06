Mara Venier ricoverata in ospedale: il destino di Domenica In

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier è stata ricoverata in ospedale. A svelarlo è stata proprio la conduttrice di Domenica In che nelle Stories di Instagram ha pubblicato un video in cui appare in un letto con una flebo. L’immagine è stata rimossa dopo pochi minuti e Mara non ha fornito altre informazioni.

Con molta probabilità il ricovero è legato all’operazione ai denti che la Venier aveva subito qualche giorno fa. Il video postato nelle Stories potrebbe raccontare qualche qualche complicanza legata all’intervento oppure, visto che è stato rimosso immediatamente, potrebbe essere stato girato proprio in quell’occasione e postato per sbaglio da Mara. Sui social la conduttrice aveva raccontato di essersi sottoposta a un intervento: “Anche oggi così.. sono gonfia, è stato un intervento lungo 7 ore, un impiantone e ora relax”, aveva detto, pubblicando poi un video tenerissimo con il nipotino Claudio.

Nella clip Mara, ancora dolorante per l’intervento, si divertiva a giocare con l’amato nipotino. Il piccolo, sul letto con lei, si divertiva a colpirla con i cuscini, scatenando le sue risate. “La vuoi finire che nonna c’ha il ghiaccio.. si è operata ai denti!”, diceva ridendo la presentatrice. “Ormai si è scatenata la battaglia, è finita”, il commento di Nicola Carraro, marito della Venier e sempre al suo fianco.

Il prossimo 6 giugno Mara sarà di nuovo al timone di Domenica In. Resta da capire se questo ricovero potrebbe mettere a rischio la puntata dello show o se, nonostante tutto, il contenitore domenicale andrà in onda. Già altre volte problemi e infortuni in passato avevano messo a dura prova la Venier che, nonostante tutto, non aveva mai rinunciato a condurre Domenica In. A giugno del 2020 la presentatrice si era fratturata un piede cadendo dalle scale poco prima della diretta.

Nonostante ciò, con grande professionalità e forza, non aveva lasciato il timone della trasmissione. “Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In – aveva raccontato in quell’occasione -. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l’ultimo e mi sono ritrovata per terra […] Ho capito che c’era una frattura, ma ormai era l’una e mi sono detta: io provo ad andare in diretta. Stefano Coletta mi ha detto di non andare in diretta ma io ho voluto tentare. In cuor mio non pensavo di farcela fino alla fine, invece ce l’ho fatta”. E c’è da scommettere che anche questa volta Mara non si arrenderà.