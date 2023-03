Tananai canta “Tango” con l’artista di strada: l’emozione più grande

Immaginate di essere in Via del Corso a Roma, sul marciapiede: vi state esibendo, ma non sapete ancora che lo farete con l’artista della canzone che state cantando. È quello che è successo a Virginia Mingoli, che si è trovata proprio Tananai al suo fianco: un duetto inatteso e che ha conquistato proprio tutti. Una versione di Tango che nessuno si sarebbe aspettato, grazie al grande cuore (che ormai conosciamo bene) dell’artista.

Tananai si esibisce a Roma con Virginia Mingoli, l’artista di strada

Un gesto unico, meraviglioso: Tananai si è esibito insieme a una artista di strada, Virginia Mingoli, nella sua Tango, che ha conquistato il quinto posto a Sanremo 2023, dopo essere arrivato ultimo a Sanremo 2022. A raccontare l’aneddoto è stata anche la Mingoli, busker di Roma: Proprio in Via del Corso è solita cantare, inseguendo il suo sogno e desiderio di poter diventare famosa.

Ignara di tutto, il suo nome ha iniziato a rimbalzare sui social e sulle testate giornalistiche. Complice l’ospitata a Domenica In da Mara Venier, Tananai ha voluto godersi il sole di Roma, passeggiando per le vie e incontrando proprio l’artista che stava cantando Tango. Non solo non si è tirato indietro, ma ha anche voluto fare una sorpresa, iniziando a cantare il brano insieme a lei.

Nel video condiviso sui social e ripreso anche da TgCom24, si possono ammirare Tananai e Virginia Mingoli insieme. Un “marciapiede” davvero fortunato, se così possiamo dire, dal momento in cui negli ultimi tempi, anche grazie al fenomeno dei Måneskin, si parla sempre più spesso degli artisti di strada che nascono e si affermano nelle vie, tra i passanti, sotto la luce del sole.

Chi è Virginia Mingoli, busker di Roma

“Ritrovarsi Tananai all’improvviso: probabilmente il momento più alto della mia vita finora. Sei una persona di una dolcezza rara, è stato un onore. Mi hai fatto un regalo enorme, grazie”, ha scritto sui social Virginia Mingoli, dopo essersi ritrovata a cantare con Tananai.

Quest’ultimo ha poi ricondiviso il post sul suo profilo ufficiale: l’ennesimo regalo, ovvero darle un po’ della sua visibilità così da essere ancora più conosciuta. Sul suo profilo Instagram, la Mingoli pubblica invece spesso le esibizioni con la chitarra, non solo in camera, ma anche in Via del Corso, quella stessa via che ai Måneskin ha portato davvero fortuna.

Il successo di Tananai con Tango

Una ballad metropolitana: così Tananai, cantante milanese, ha infiammato il palco dell’Ariston nel corso di Sanremo 2023. Dopo la partecipazione nel 2022 con Sesso Occasionale, Alberto Cotta Ramusino ha voluto fare un “passo” in avanti: ha studiato, si è impegnato e ha creato una canzone speciale.

“Volevo portare una canzone di cui essere fiero anche perché tutto quello che mi è accaduto quest’anno mi ha fatto capire che le cose possono arrivare a una velocità folle ma che con la stessa folle velocità possono scomparire”, ha raccontato in una intervista. L’idea del video del brano è poi nata ascoltando la storia di Olga, Maxim e la figlia Lisa: una storia d’amore attuale, a seguito della guerra in Ucraina.