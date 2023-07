“Meghan Markle a Sanremo 2024”: il sogno di Amadeus

Per Amadeus, Sanremo 2024 è il quinto Festival. Poi, si ferma. Non prima, però, di lasciare il segno, come del resto ha fatto in ogni edizione, complice la sua direzione artistica, sempre azzeccata. L’ultima edizione condotta da Amadeus potrebbe avere un’ospite d’eccezione, un nome non solo di respiro internazionale: Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, moglie del Principe Harry. Un sogno? Sì, ma è anche vero che le trattative sarebbero già in corso. Procediamo per punti.

Meghan Markle al Festival di Sanremo 2024: cosa sappiamo

A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia. Inutile dire che al momento siamo nel campo delle ipotesi, delle voci, dei rumors, ma sarebbe un (gran) bel colpo, l’ennesimo di Amadeus alla conduzione del Festival. Di certo vedere Meghan Markle sul palco dell’Ariston sarebbe la degna conclusione di cinque anni in cui “Ama” ci ha regalato grandi emozioni. Non solo per la scelta delle canzoni, ma anche per la direzione artistica, molto più moderna, creativa (e social).

Le trattative sarebbero già in corso, in base alle informazioni del portale di Roberto D’Agostino. Nonostante manchino mesi alla nuova edizione del Festival, Amadeus è già impegnato nell’organizzazione da mesi. In realtà, la Markle avrebbe già dovuto partecipare a Sanremo nel 2023. L’ostacolo, se così possiamo dire? Un cachet poco oneroso.

Le trattative per Sanremo

Torniamo ancora un po’ indietro nel tempo, esattamente nel 2020. Ad annunciare la possibile presenza di Meghan Markle a Sanremo è stato Trash Italiano. Allora, infatti, ad avere imbastito la trattativa sarebbe stata la Rai. Tuttavia, al fianco del nome della Markle non è mai apparso quello del Principe Harry. Ci si chiede, a questo punto: Amadeus riuscirà nell’impresa più incredibile? Dopo aver portato Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, l’influencer per eccellenza, è il turno della Duchessa del Sussex?

Le anticipazioni di Sanremo 2024

Conduttore e direttore artistico per la quinta volta, Amadeus sta già preparando quello che sarà il suo ultimo Festival, su sua stessa ammissione. E se da una parte non sono mancate le critiche, come quelle mosse da Sgarbi e da Morgan (e per cui è intervenuto Fiorello), dall’altra non si può non ammirare il suo lavoro. Non solo è sempre andato avanti per la sua strada, difendendo le scelte, ma ha anche rinnovato il Festival stesso, rendendolo più intrigante anche agli occhi della generazione più giovane.

Naturalmente, nei mesi che verranno, non mancheranno i grandi classici, come gli annunci al Tg. Intanto, però, possiamo solo accogliere ogni indiscrezione, come quella di Meghan Markle, o confermare qualche annuncio, tra cui le modifiche al regolamento: “Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”, ha rivelato Amadeus nel corso del Caffè con a Tg1 Mattina Estate.

E per quanto riguarda Ciuri? Fiorello c’è stato all’inizio e ci sarà anche alla fine dell’avventura di Amadeus nella Città dei Fiori: confermata la sua presenza alla Finale di Sanremo 2024. Per il resto dovremo attendere: confidiamo, in ogni caso, nel lavoro di Amadeus. Riuscirà nell’impresa “finale”? La Markle renderebbe di certo memorabile il Festival: rimarrebbe nella storia a imperitura memoria.