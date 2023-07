Lorella Cuccarini torna ad “Amici” e fa il bis con un nuovo programma

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

L’estate è ormai inoltrata, ma a Mediaset si continua a lavorare a pieno ritmo ai palinsesti del prossimo autunno. Tra gli show confermati da Piersilvio Berlusconi c’è Amici: il talent ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà con una nuova edizione presumibilmente ad Ottobre, e in molti si chiedono se ci saranno cambiamenti nel cast. I più affezionati saranno comunque contenti di sapere che proprio nelle scorse ore è stata confermata la presenza di una della protagoniste più amate del programma: parliamo di Lorella Cuccarini, che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe fare il bis con un altro programma targato Fascino.

Il ritorno di Lorella Cuccarini

L’ultima edizione di Amici si è da poco conclusa con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, ma a Mediaset già si guarda alla 23esima edizione del talent. Con un occhio particolare al reparto dei professori. Proprio nelle ultime ore, è arrivata una conferma che in molti attendevano: Lorella Cuccarini tornerà a sedere dietro la cattedra dei docenti di canto.

L’indiscrezione è arrivata dal portale TvBlog, ma già negli scorsi giorni la stessa Cuccarini aveva risposto in modo sibillino ad un fan che le chiedeva se sarebbe tornata ad Amici 23: “Secondo voi?” aveva replicato la showgirl, lasciando trapelare le sue intenzioni. In effetti Lorella ha sempre dichiarato di essere legata al talent di Maria De Filippi, a cui partecipa dal 2020.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Arrivata come docente di danza, l’anno successivo la conduttrice era invece passata tra le fila dei docenti di canto, posizione che le ha regalato non poche soddisfazioni: a trionfare nel circuito canto nell’ultima edizione è stata la sua allieva Angelina Mango, che sta riscuotendo un grande successo radiofonico con la hit “Ci pensiamo domani”.

Un nuovo programma all’orizzonte

La partecipazione ad Amici potrebbe comunque non essere l’unico impegno televisivo per la bella Lorella. Stando a TvBlog la conduttrice potrebbe infatti approdare alla conduzione di un altro programma: “Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non dovrebbe avere una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi” recita l’indiscrezione.

Il nome del format è per il momento top secret, ma alcuni scommettono sulla prima edizione invernale di Temptation Island, prodotto proprio dalla società televisiva fondata da Maria De Filippi. La conduttrice aveva fortemente voluto Lorella Cuccarini ad Amici, e offrirle la conduzione di un secondo show sarebbe un nuovo attestato di grande stima.

Chi ci sarà ad Amici 23

L’edizione numero 23 di Amici dovrebbe tornare su Canale 5 dal prossimo Ottobre. Nessun dubbio sulla conduzione, affidata sin dalla prima edizione a Maria De Filippi, ma qualche novità potrebbe arrivare sul fronte dei professori. Nel reparto canto, oltre alla già confermata Lorella Cuccarini, dovrebbe tornare anche Rudy Zerbi, presenza fissa dello show. Non si hanno notizie, invece, in merito alla partecipazione di Arisa, che potrebbe decidere di concentrarsi sulla musica e mettere da parte per il momento gli impegni televisivi.

Ancora più incerta la situazione per i docenti di danza. Anche in questo caso ci sono pochi dubbi sulla conferma di Alessandra Celentano, ma vige mistero assoluto su Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Che ci sia qualche novità all’orizzonte?