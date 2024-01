Pilar Rubio: anima spagnola, cuore rock

In occasione dell'uscita di Discovering Canary Islands, abbiamo intervistato Pilar Rubio per parlare con lei dello show, del suo rapporto con i figli e del suo Paese natale, la Spagna.

Dopo il successo della prima stagione, nella quale otto concorrenti di nazionalità diversa si sono sfidati per la prima volta in un reality d’avventura, Discovering Canary Islands torna per la sua seconda stagione. Condotta ancora una volta da Pilar Rubio, la nuova serie debutta in esclusiva e gratuitamente su Rakuten TV dal 26 gennaio.

Pilar Rubio, la simpaticissima presentatrice spagnola dal cuore rock, torna a condurre lo show che esplora i miti più incredibili delle Canarie, delle quali i concorrenti impareranno a conoscere meglio la cultura e le tradizioni – oltre che se stessi e gli altri. Un viaggio di scoperta in sei episodi, ricco di prove e di avventure che coinvolgeranno gli spettatori.

