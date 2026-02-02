A casa dell'attrice Pilar Fogliati, romana nel cuore e DNA, che ha scelto un appartamento nel Rione Monti per vivere tra movida e storia.

Getty A casa di Pilar Fogliati, nel Rione Monti, il cuore artistico di Roma

Lei è giovane, di talento, bellissima e con l’aria della ragazza della porta accanto: è Pilar Fogliati, una delle attrici italiane più gettonate del momento. E ha radici romane, talmente radicate che ha scelto di vivere nel cuore pulsante della Capitale, a Rione Monti.

Se infatti la Fogliati vanti una nascita piemontese, con un nome argentino che le dona una frizzante aria internazionale, le sue origini sono marchiate SPQR a nitide lettere. Per cui non stupisce che abbia scelto di mettere su casa nel rione più antico di Roma, tra storia e movida.

Dove vive Pilar Fogliati

In un’intervista di un paio di anni fa, Pilar Fogliati aveva parlato con dolcezza del suo legame con Roma. La scelta di Rione Monti non era stata casuale, ma un modo per vivere le good vibrations della città, respirando profumi e rincorrendo suoni tipici dei vicoli del centro.

Il Rione Monti è quello dove la Fogliati ha le sue memorie di infanzia e giovinezza, il luogo dove i nonni materni avevano la propria residenza e dove lei è stata ospite spesso. È la stessa attrice a dire che non si vorrebbe mai spostare da questa zona a lei cara.

La casa di Pilar è a misura di millenials, con un ampio open space e una cucina a vista, parquet dai toni neutri e un bagnetto con vasca. Non è generoso nelle metrature, da quanto racconta la stessa attrice, ma ha tutto quello che le serve.

Il sogno della Fogliati, visto che al momento è in un appartamento in affitto al primo piano di uno stabile, sarebbe quello di acquistare una casa nello stesso rione. Lei stessa ammette che il vociare dei vicoli è come una ninna nanna che la culla e la fa sentire in pace.

Rione Monti, il cuore antico di Roma

iStock

Ma perché a Pilar Fogliati piace questa zona di Roma, vivace ma meno “alto-residenziale” rispetto ad altre? Un motivo lo abbiamo già rivelato, Rione Monti è l’eco della sua infanzia felice, passata spesso a casa dei nonni materni. E qui, per questo, c’è un pezzo di cuore.

La Suburra, però, ha anche un fascino antico, in quanto rappresenta il primo e più antico rione di Roma, che in passato comprendeva tre dei sette colli romani. Ad oggi, Esquilino, Viminale e Quirinale sono zone a sé stanti, ma “li Monti” non ha perso smalto, anzi.

Da una parte racchiude storia e architettura, custodendo meraviglie quali la Domus Aurea neroniana e i Mercati di Traiano. Il tutto senza dimenticare le bellissime basiliche di Santa Maria Maggiore e San Pietro in Vincoli. Dall’altra è un quartiere hipster, vivace e attivissimo.

Se infatti i vicoli di Trastevere sono i più fotografati dei turisti, a Rione Monti non mancano scorci da cartolina. Tra botteghe di artigiani, negozi vintage, locali ricercati, gallerie d’arte e una frizzante movida, è una delle aree capitoline più in grado di unire passato e presente.

Al momento, se Pilar Fogliati abbia lasciato il vecchio appartamento in affitto per un nuovo loft in centro, non ci è dato saperlo. Ma di sicuro approviamo la scelta del quartiere, che sembra cucito apposta per chi non vuole rinunciare alla Roma bella, di ieri e di oggi.