Il finale della fiction Cuori 3 si preannuncia appassionante e capace di commuovere il pubblico, ormai affezionato a Delia e Alberto.

IPA Matteo Martari e Pilar Fogliati

Il finale di Cuori 3 si avvicina e cresce la curiosità dei fan. Il 17 febbraio 2026 infatti va in onda l’ultimo appuntamento con la serie che ha per protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari. Nell’episodio 11 e 12 i fan scopriranno cosa accadrà ai protagonisti e si scioglieranno moltissimi nodi.

Cuori 3, anticipazioni ultima puntata

Il 17 febbraio 2026 è la data della messa in onda del gran finale di Cuori 3 con l’episodio 11, intitolato Il futuro non esiste che al presente, e l’episodio 12 che si intitola Niente è impossibile. Un doppio appuntamento capace di regalare grandi emozioni ai fan della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari.

Cosa accadrà a Delia Brunello e Alberto Ferraris? Nel primo episodio l’atmosfera natalizia invaderà il reparto di cardiochirurgia portando, anche se per poco, un po’ di pace. Dopo forti conflitti alle Molinette i protagonisti finalmente si confronteranno, affrontando tante questioni in sospeso.

Delia Brunello proverà a ricucire il suo rapporto con la madre, mettendosi finalmente a nudo e rivelando le sue fragilità. Nel frattempo il rapporto tra Luisa e Riccardo subirà una svolta improvvisa. Nuove conquiste e scoperte anche in campo medico. I cardiochirurghi infatti saranno impegnati nelle primissime sperimentazioni di angioplastica, testando le nuove tecnologie e segnando un’epoca.

L’ultimo episodio, intitolato Niente è impossibile, sarà quello conclusivo della terza stagione. Finalmente vedremo il matrimonio di Alberto e Delia che coroneranno così una storia d’amore appassionante, ma difficile e ricca di ostacoli. Karen annuncerà invece la volontà di trasferirsi in Nord Europa con Carlo. Quest’ultimo avrà un confronto con il padre Cesare, distaccandosi da lui.

Bruno ed Elena troveranno la serenità, mentre Roberta sceglierà di accettare l’invito a cena da parte di Fausto, aprendo nuove possibilità.

Cuori, le ipotesi per la quarta stagione

La terza stagione della serie Cuori ha messo nuovamente al centro un intrecci avvincente fra la vita privata dei medici e i progressi della medicina. Tanti i temi affrontati nel corso della fiction dal ruolo delle donne nella Torino degli anni Settanta, al conflitto fra l’importanza della carriera e il sogno di una famiglia, sino alle nuove sfide imposte dalla medicina. Un racconto intenso e realistico, capace di catturare l’attenzione e di tenere i telespettatori incollati allo schermo.

Anche in questa nuova stagione Cuori è riuscito a ottenere ascolti buonissimi, portando davanti alla tv la bellezza di 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share pari al 17,7%. Numeri eccezionali che sembrano aprire la possibilità ad una quarta stagione dove vedremo nuovamente i medici dell’ospedale Molinette alle prese con sfide professionali e dilemmi personali.

Per ora non ci sono conferme, anche se sia Matteo Martari che Pilar Fogliati hanno svelato la volontà di tornare sul set per una quarta stagione di Cuori. “Sappiate che se si facesse Cuori 4 io e Pilar ci saremmo ancora. E di corsa”, ha detto l’attore. Mentre Pilar ha spiegato di avere un legame fortissimo con il personaggio di Delia: “Per me rappresenta come attrice l’opportunità di andare un po’ indietro negli anni e vedere le donne che hanno lottato per dei diritti per i quali io non ho lottato, ma di cui sto giovando”.