Cuori 3, trama, cast, dove e quando vederlo

La terza stagione della fiction Cuori torna in prima serata su Rai 1 con nuovi episodi e storie ambientate nel cuore della Torino degli anni Settanta. L’attesa per il ritorno del team di medici dell’ospedale Molinette è finalmente terminata. Dopo lo slittamento dal palinsesto autunnale, Cuori 3 debutterà con un ciclo di dodici episodi che promettono drammi personali, sfide professionali e nuovi rapporti tra i protagonisti.

Cuori 3, trama e dove eravamo rimasti

Cuori racconta le vicende personali e professionali di un gruppo di medici pionieri della cardiochirurgia negli anni Sessanta e Settanta. La terza stagione riprende la narrazione cinque anni dopo gli eventi della seconda, portando lo spettatore nel 1974, un periodo segnato da grandi innovazioni mediche come la nascita delle prime terapie intensive, nuovi bypass coronarici e gli esperimenti che porteranno all’angioplastica.

Nel nuovo capitolo ritroviamo Delia Brunello e Alberto Ferraris finalmente sposati e alle prese con il desiderio di avere un figlio. Un obiettivo che, non realizzandosi subito, metterà in luce tensioni e nodi irrisolti nella coppia. Sul fronte medico l’arrivo di un nuovo primario estremamente rigido, Luciano La Rosa, rischia di creare dinamiche competitive e conflittuali in reparto, mettendo alla prova l’equilibrio tra i personaggi. Inoltre emergono segreti dal passato di Alberto dopo l’incontro con Irna, una cantante di night club che riporterà a galla alcune emozioni.

Il cast di Cuori 3

La terza stagione vede il ritorno di molti attori amati dal pubblico insieme ad alcune novità che arricchiscono la trama della nuova stagione. Pilar Fogliati interpreta Delia Brunello, brillante cardiologa tornata dall’America, mentre Matteo Martari veste i panni di Alberto Ferraris, talentuoso cardiochirurgo ed elemento centrale delle vicende mediche e personali.

Accanto a loro ritroviamo Marco Bonini nel ruolo di Ferruccio Bonomo, Neva Leoni nei panni di Serenella Rinaldi, e Bianca Panconi come Virginia Corvara. Arricchiscono la serie Carmine Buschini nel ruolo di Fausto Alfieri, Niccolò Pasetti in quello di Helmut Becker e Carolina Sala che presta il volto a Irna, cantante di night club che entra a sconvolgere le dinamiche del gruppo.

Tra le altre new entry c’è Giulio Scarpati nei panni di un sensitivo. “Interpreto Gregorio Fois, un sensitivo che incontra Delia e Alberto durante la festa pre-matrimoniale di Virginia, figlia di Cesare Corvara – ha svelato a Vanity Fair -. È un personaggio affascinato dall’intangibile e dall’imperscrutabile. La sua visione non scientifica si scontra con quella dei due medici, ma con il passare delle puntate, tra loro si creerà un certo feeling”. La regia è affidata a Riccardo Donna, con musiche originali di Mattia Donna & La Femme Piège.

Dove e quando vederlo

La terza stagione di Cuori debutta ufficialmente domenica 1 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 con un doppio episodio per serata, per un totale di dodici episodi distribuiti in sei serate. Ogni puntata va in onda in diretta televisiva nel consueto orario seral, a partire dalle ore 21:30 circa.

Chi non riuscisse a seguirla in diretta potrà recuperare gli episodi in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia on demand dopo la trasmissione televisiva, gratuitamente per gli utenti registrati. La fiction è girata quasi interamente a Torino e dintorni, con set negli Studi Lumiq e in luoghi storici della città che ricreano l’atmosfera degli anni Settanta, dal reparto ospedaliero alle strade cittadine che accompagnano le vicende dei personaggi.