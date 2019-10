Che fine ha fatto Giulio Scarpati, Lele di Un medico in famiglia

editato in: da

Che fine ha fatto Giulio Scarpati? Per anni l’attore è stato Lele Martini, il protagonista della fiction Un medico in Famiglia. Era il 1998 quando venne scelto per interpretare il dottore più famoso della tv, conquistando il cuore di milioni di italiani.

Nella fiction Giulio Scarpati prestava il volto al medico della ASL, Lele Martini, impegnato non solo a prendersi cura dei suoi pazienti, ma anche a risolvere i problemi della famiglia, formata da nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, e dai tre figli: la maggiore Maria (Margot Sikabonyi), Ciccio (Michael Cadeddu) e la piccola Annuccia (Eleonora Cadeddu).

Negli anni la serie tv Rai è diventata un cult, portando al successo non solo Giulio Scarpati, ma anche Claudia Pandolfi, che interpretava Alice, la sorella della defunta moglie di Lele Martini, segretamente innamorata di lui. Da allora sono trascorsi anni, ma nessuno ha mai dimenticato il dottore di Un medico in famiglia. L’attore ha preso parte alla prima e alla seconda stagione, tornando poi nella sesta e nella ottava, sino all’addio nella decima stagione.

Dopo l’addio alla serie tv, avvenuto nel 2016, Giulio Scarpati è tornato al suo grande amore, il teatro. Da tempo porta in scena splendidi spettacoli teatrali, ma rimane legato al ruolo di Lele Martini, anche se l’ha dovuto lasciare per il bene della sua carriera.

“Il successo di Un medico in famiglia è stato così travolgente che ho dovuto spesso staccare – ha confessato al Corriere della Sera -, altrimenti la mia carriera di attore finiva per essere solo identificata con quel ruolo”. Nonostante ciò l’attore è comparso spesso in tv come ospite in particolare ad Amici Celebrities nel ruolo di quarto giudice per valutare le sfide dei vip in gara.

Se la carriera procede a gonfie vele anche la vita privata è sempre più felice. Ormai da tempo Giulio Scarpati è sposato con Nora Venturini, regista di teatro da cui ha avuto i figli Edoardo e Lucia.