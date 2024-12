Lino Banfi presenta la pronipotina Matilde: il tenero video di Natale

Fonte: IPA Lino Banfi

Mancano ormai pochi giorni al Natale e sui social iniziano ad arrivare i primi auguri vip. I più teneri di tutti, con quanche anticipo ma senza alcun dubbio, sono quelli di Lino Banfi. Il nonno d’Italia ha scelto di augurare un felice anno nuovo ai propri follower in dolce compagnia. Assieme a lui, in uno spontaneo video casereccio, la nipote Virginia e l’ultima arrivata della famiglia, la neonata Matilda, che ha fatto diventare Lino anche un bisnonno.

Gli auguri di Natale più teneri del web

Lino Banfi, affettuoso e premuroso come solo lui sa esserlo, non ha mancato di augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i suoi fan. L’attore conosciuto come nonno Libero (seppur quello in Un medico in famiglia non sia di certo il suo unico grande ruolo) lo ha fatto come i più giovani, con un video postato sul proprio profilo Instagram. Una ripresa spontanea e sincera, che vede Banfi nella cucina della sua grande casa pugliese, in compagnia di due donne molto speciali.

Al suo fianco la nipote Virginia Leoni, figlia di Rosanna Banfi, che tiene tra le braccia un fagottino prezioso. Si tratta della piccola Matilde, la prima pronipote di Lino, nata dall’amore tra Virginia e il compagno Gianluca Di Marco. La sua nascita era stata già annunciata e celebrata a dover dal bisnonno, che non aveva però ancora svelato il suo dolce visino. Successo assicurato: i commenti sono arrivati numerosissimi, e tutti pieni di affetto e tenerezza.

Lino Banfi bisnonno orgoglioso

La piccola Matilde è un vero miracolo. La mamma Virginia, figlia dell’attrice Rosanna Banfi e del marito Fabio Leoni, a soli 27 anni è infatti entrata in menopausa precoce – così come da lei stessa raccontato nella trasmissione di Monica Setta Donne al Bivio. Nonostante le difficoltà, grazie all’aiuto della scienza, Virginia è riuscita a rimanere incinta tramite procreazione assistita. Il lieto evento era previsto per il mese di gennaio, ma la sua piccola aveva fretta di venire al mondo e ha anticipato la nascita ben prima di Natale.

Matilde è nata il 13 dicembre, il giorno in cui si festeggia Santa Lucia, che anticipa Babbo Natale e riempie di regali i bimbi d’Italia. Per questo motivo il suo secondo nome è proprio Lucia. Seppur c’è anche una seconda, ben più commovente ragione. Lucia era infatti il nome della bisnonna, la moglie di Lino Banfi, al suo fianco per quasi 70 anni, deceduta a 85 anni nel febbraio 2023 dopo lunghi anni di malattia.

“Hai scelto un giorno particolare per nascere. – aveva commentato appunto la nonna Rossana – Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino”. L’attrice aveva poi continuato: “Ti amiamo Matilde, faremo tante cose insieme”. E la piccola ha già iniziato, accompagnando il nonno nella sua carriera da influencer, decisamente tra i più amati dai “nipotini” di tutto lo Stivale. E siamo certi che, dopo il dolore dello scorso anno, in casa Banfi quest’anno il Natale sarà dolcissimo e colmo di gioia.