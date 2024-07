Lino Banfi, il racconto dei messaggi con il papa: “Amicizia”

Fonte: Getty Images Lino Banfi

Lino Banfi è certamente una delle leggende del cinema italiano. I suoi film, infatti, hanno fatto la storia della cinematografia nazionale, facendo sorridere un’intera generazione. Il comico è uno dei più amati attori del Bel Paese, rappresentando, un po’ per tutti, l’ideale del nonnino della porta accanto, anche per la sua interpretazione dell’indimenticabile Nonno Libero, personaggio principale della fortunata serie Un Medico in famiglia.

Ma non sono solo i suoi ammiratori a considerarlo un nonno, l’attore ha recentemente svelato, infatti, che anche il papa lo definisce in questo modo. In un’intervista con Simona Ventura e Giovanni Terzi, Lino Banfi, infatti, ha raccontato il particolare rapporto che lo lega al Santo Padre.

Lino Banfi, il rapporto con il papa

Lino Banfi è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Il comico, infatti, ha deciso di gareggiare alla competizione di danza, in coppia con l’insegnante siciliana Alessandra Tripoli. I due sono riusciti, subito, a conquistare il favore del pubblico ma, dopo alcune puntate, il comico ha deciso di ritirarsi dalla competizione, facendo commuovere tutti i protagonisti del dancing show con il suo commiato.

Di recente, Lino Banfi è stato ospite, invece, del format estivo di Simona Ventura, La Terrazza della Dolce Vita, che, in compagnia del marito Giovanni Terzi, conduce dagli spazi esterni del Grand Hotel di Rimini. Durante la chiacchierata con la conduttrice televisiva e il consorte, Lino Banfi ha raccontato il particolare rapporto che lo lega a Papa Francesco.

I due si sono sentiti di recente, in occasione del compleanno dell’attore: “Ci siamo sentiti qualche giorno fa per il mio compleanno. Gli ho scritto sua Santità e lui mi ha risposto ‘Ciao’”. Tanto che Lino Banfi ha descritto questo rapporto come di un’amicizia in crescita. Il comico ha anche rivelato che il papa lo definisce nonno d’Italia: “Dice che sono il nonno d’Italia e io l’ho corretto, ora sto diventando bisnonno. Allora lui mi ha definito bisnonno d’Europa. È una promozione”.

Lino Banfi quasi bisnonno

Lino Banfi ha raccontato al papa di stare per diventare bisnonno. La nipote Virginia, figlia di Rosanna Banfi, infatti, è in gravidanza, come raccontato dalla futura nonna a Monica Setta, durante un’intervista nel programma Storie di donne al bivio in onda su Rai 2. La giovane attende il suo primo figlio all’età di trent’anni, dopo aver ricevuto una diagnosi di menopausa precoce a soli 27 anni. Per riuscire a realizzare il suo sogno di maternità, Virginia si è sottoposta, quindi, a procreazione medicalmente assistita.

La figlia del comico ha raccontato tutta la gioia della famiglia per il lieto evento in arrivo: “Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma… Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”.

Rosanna Banfi, anche lei presente all’intervista, ha ironizzato sulla forza di Lino Banfi: “Lui non fa un passo, non è un tipo molto sportivo, ma ha le gambe fortissime e non ho idea di come sia possibile”.