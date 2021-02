Ilary Blasi, gaffe durante il primo appuntamento con Totti

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti, un’estate in famiglia piena d’amore

Quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti è una delle coppie più conosciute e più amate del mondo dello spettacolo. Fin dal loro fidanzamento, i due hanno attirato l’attenzione di appassionati di gossip, tifosi e fan facendo divertire con la loro spontaneità e simpatia. Dopo circa quindici anni di matrimonio e tre figli, l’ex Capitano della Roma ha raccontato il primo appuntamento con la showgirl, strappando, anche questa volta, un sorriso.

Chi si immagina un incontro da favola, si sbaglia. Quella tra Ilary e Francesco, infatti, non è stata una prima uscita priva di intoppi. Lo ha descritto lo stesso Totti all’attore Pietro Castellitto, che lo interpreta nella serie tv targata Sky Original Speravo de morì prima, incentrata sugli ultimi due anni di carriera del calciatore.

Nell’atteso video promozionale della serie, si vede così un Totti sorridente che, per la prima volta, racconta un divertente aneddoto: durante il primo appuntamento, Ilary ha commesso una gaffe che lui, per galanteria e per non metterla in difficoltà, ha fatto finta di non notare.

Sono andato a prendere Ilary la prima volta – ha dichiarato -, mentre scendeva ha aperto lo sportello e ha dato una botta addosso al muretto. Con la Ferrari. Ho detto “Questa come prima volta parte male”. Però ho fatto l’indifferente.

Un dettaglio divertente a cui, probabilmente, grazie alla serie Speravo de morì prima, in futuro ne seguiranno molti altri. Quello che è successo dopo il primo appuntamento è, in ogni caso, già storia. Francesco e Ilary hanno iniziato a frequentarsi, si sono profondamente innamorati e fidanzati. D’altronde, è stato fin da subito evidente che erano fatti l’uno per l’altra.

Il 19 giugno del 2005, Francesco e Ilary hanno celebrato le loro nozze. Sono poi diventati genitori del loro primogenito Cristian, di Chanel e della più piccola di casa Totti Isabel. La famiglia ama condividere sui social alcuni momenti della loro quotidianità, raccogliendo sempre stima e grande affetto da parte di tutti i loro affezionati.

Il primo appuntamento di Francesco e Ilary, quindi, non sarà stato da favola. L’amore che ancora oggi tiene uniti Francesco Totti e Ilary Blasi, però, continua a farci sognare e, soprattutto, a sorridere. Come ci sorprenderanno prossimamente?