Ilary Blasi: Francesco Totti si scatena su TikTok con i figli

Siamo stati abituati a vederlo scatenato sui campi da calcio, ma da quando ha appeso le scarpette al chiodo Francesco Totti ha iniziato a fare il papà a tempo pieno e ha mostrato anche delle ottime doti di ballerino prestandosi alle richieste dei figli.

La sua ultima performance lo vede protagonista insieme ai tre eredi mentre si scatena cercando di realizzare una delle tante coreografie che circolano su TikTok. Nelle immagini postate sul social network più in voga del momento si vedono l’ex calciatore e il figlio maggiore Cristian che tengono sulle spalle le altre due giovani di casa, Chanel e Isabel.

Nel video non compare Ilary Blasi, che probabilmente assiste divertita alla scena da dietro lo smartphone e, anzi, quasi sicuramente è l’artefice della ripresa. Intorno a loro la casa addobbata per le feste.

Per la famiglia dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice questo sarà un Natale particolare, non solo per le restrizioni che riguarderanno tutti gli italiani, ma perché sarà il primo senza il padre di Francesco, Enzo Totti, morto poco più di due mesi fa.

“Non sarà un Natale come tutti gli altri, ho perso da poco mio papà, ma quando hai una famiglia unita cerchi di andare oltre queste cose brutte che purtroppo nella vita capitano”, aveva ammesso Totti a Verissimo.

Quello per la perdita del padre è stato un dolore profondo per Francesco, che proprio in quei giorni aveva affidato a Instagram il suo saluto: “Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!”

Mesi, dunque, non semplici per Totti e Ilary, che sono stati anche risultati positivi al coronavirus e hanno dovuto fare la quarantena nella loro villa all’Axa, a sud di Roma.

Da questo periodo così difficile, però la coppia è uscita ancora più unita e intenzionata ad andare avanti con il sorriso, cercando di trasmettere ai figli una grande serenità e dedicandosi anima e corpo a loro. Balletti compresi.