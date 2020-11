Ilary Blasi e Francesco Totti positivi al Coronavirus

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Si allunga la lista dei vip che hanno contratto il Coronavirus: anche Ilary Blasi e Francesco Totti sono risultati positivi al tampone. Il sospetto è sorto quando l’ex campione giallorosso ha iniziato a manifestare alcuni sintomi influenzali. A quanto pare, sua moglie sarebbe invece asintomatica.

La scorsa settimana, Francesco Totti ha accusato disturbi quali febbre alta, grande stanchezza e mal di gola. Per questo motivo si è sottoposto a tampone, risultando positivo al Coronavirus: a quanto pare, l’ex capitano della Roma avrebbe manifestato anche perdita dell’olfatto e del gusto. Sembra che anche Ilary Blasi sia stata contagiata, senza però aver riscontrato alcun problema di salute.

Francesco e Ilary sono ora in quarantena nella loro villa all’Axa, a sud di Roma. Tra le sue storie di Instagram, la Blasi si è mostrata all’aria aperta ben attrezzata di mascherina, ma ad eccezione di questo è da un po’ che la famiglia Totti non allieta i suoi fan con bellissimi post che sono ormai diventati una consuetudine. Solo un paio di settimane fa, ad esempio, avevano condiviso con i follower la lieta novella: la loro gatta Donna Paola è diventata mamma, dando alla luce 6 splendidi micetti – una piccola gioia, in un periodo difficilissimo.

Lo scorso 12 ottobre, infatti, Francesco Totti ha perso suo papà Enzo a causa di alcune complicazioni insorte per il Coronavirus. Del dolore profondo provato per la scomparsa del padre l’ex attaccante giallorosso ha parlato in un lungo post su Instagram che ha commosso tutti. Ora anche la mamma Fiorella è risultata positiva, ma presenta solo sintomi molto lievi. Sui social intanto sono tantissimi i tifosi romanisti – ma anche quelli di altre squadre – che stanno facendo gli auguri a Totti e alla sua famiglia.

I nomi di Ilary e Francesco vanno così ad aggiungersi alla già lunga lista di vip che hanno contratto il virus. Negli ultimi giorni, Carlo Conti si è trovato a dover affrontare la sfida di una conduzione da casa per non rinunciare a Tale e Quale Show, mentre Selvaggia Roma non è potuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip proprio a causa di un tampone positivo. Bianca Guaccero, invece, è in isolamento cautelativo a seguito di un contatto con persona positiva e ha lasciato Detto Fatto nelle mani dei suoi collaboratori.