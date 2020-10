Bianca Guaccero assente da Detto Fatto, su Instagram spiega: “Sono in quarantena”

editato in: da

Dopo una partenza spaziale, Bianca Guaccero ha dovuto fare un passo indietro: la puntata di giovedì 29 ottobre di Detto Fatto è andata in onda senza di lei. La conduttrice, che è intervenuta in diretta, ha poi spiegato su Instagram il motivo che l’ha costretta ad allontanarsi dal suo show.

Solo qualche giorno fa Bianca Guaccero rivelava al pubblico la grande emozione per essere finalmente tornata alla conduzione di Detto Fatto, una delle trasmissioni pomeridiane più amate dai telespettatori. Le prime puntate sono state, come sempre, ricche di sorprese e di momenti divertenti, per dare il via ad una nuova stagione davvero frizzante. Ma nelle scorse ore la conduttrice ha dovuto lasciare tutto nelle mani dei suoi fidati collaboratori: l’ultimo appuntamento si è infatti aperto in maniera davvero inconsueta.

Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi hanno preso le redini di Detto Fatto, lasciando che fosse proprio la Guaccero a spiegare il motivo della sua assenza. In collegamento telefonico da casa, Bianca ha rivelato: “Sono in quarantena cautelativa, perché sono un contatto diretto di un positivo”. E poi ha dato l’ennesima prova di stima nei confronti del suo staff: “Ragazzi, scommetto che farete una puntata strepitosa e che saprete tenere benissimo le redini del programma”.

Poco dopo la fine della messa in onda di Detto Fatto, la conduttrice ha spiegato in maniera ancora più approfondita quello che le è accaduto. Con un post su Instagram, volto anche a rassicurare i suoi fan, ha infatti chiarito: “Ragazzi, sono in quarantena cautelativa per un contatto diretto con un positivo. Per ora il primo tampone è negativo. Devo aspettare ancora qualche giorno per scongiurare il contagio. Vi prometto che tornerò appena mi daranno l’ok. Vi voglio bene. E grazie per il sostegno che mi avete dimostrato oggi”.

Appare evidente che Bianca Guaccero dovrà rimanere assente da Detto Fatto per diverse puntate, quindi è probabile che non la rivedremo sul piccolo schermo prima della prossima settimana. Nel frattempo, siamo sicuri che ci terrà compagnia su Instagram: sempre molto attiva, seguirà da casa i suoi colleghi in tv e commenterà con i fan i momenti più belli della puntata.

Rimane il dubbio anche sulle riprese della fiction che sta girando. Proprio in queste settimane, la Guaccero era sul set per un nuovo progetto televisivo, e le registrazioni dovrebbero proseguire ancora per diversi mesi. Probabilmente Bianca dovrà dare uno stop anche alla sua attività da attrice, almeno per qualche giorno.