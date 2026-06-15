Belén Rodriguez quasi cittadina italiana, l’esame passato e la gioia

Belén Rodriguez ha superato la prova di italiano richiesta per la cittadinanza: sui social la gioia e l’attesa per l’ultimo passaggio ufficiale

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Belen Rodriguez

Per Belén Rodriguez il passaporto italiano non è più soltanto un desiderio raccontato con ironia in televisione. La showgirl argentina ha superato la prova di lingua richiesta per portare avanti la pratica della cittadinanza e ha voluto condividere la novità con i suoi follower. Un aggiornamento piccolo solo in apparenza, perché dietro quel risultato c’è un legame lungo vent’anni con un Paese che per lei è diventato il luogo dove si trovano lavoro, famiglia, affetti e vita quotidiana.

Belen Rodriguez è quasi cittadina italiana

A dare la notizia è stata la stessa Belén Rodriguez, scegliendo il canale più diretto: le storie Instagram. La conduttrice e imprenditrice ha pubblicato uno scambio WhatsApp con la sua assistente, Antonia Achille, nel quale le veniva comunicato l’esito positivo dell’esame. Una frase semplice, ma capace di aprire un nuovo capitolo, perché la prova è andata bene e ora l’iter può proseguire verso la fase conclusiva.

Per Belén non è un dettaglio burocratico qualunque. Nata a Buenos Aires nel 1984 e arrivata in Italia giovanissima, ha costruito qui gran parte della sua identità pubblica. La televisione, la moda, il gossip, gli amori finiti sulle copertine, la maternità vissuta sotto gli occhi del pubblico: tutto, nel bene e nel male, l’ha resa uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano. Ecco perché la cittadinanza, oggi, ha anche il sapore di un riconoscimento personale.

L’esame di italiano, il passo che mancava

La prova era stata sostenuta in primavera e rappresentava uno dei requisiti necessari per completare la domanda di cittadinanza. Si trattava del test di lingua italiana di livello B1, passaggio previsto per attestare una conoscenza adeguata dell’italiano. Può sembrare curioso, pensando a una donna che da anni lavora in tv nel nostro Paese e parla la lingua ogni giorno, ma la burocrazia segue regole precise: anche per Belén Rodriguez serviva quel risultato nero su bianco.

Adesso resta da attendere la documentazione consolare, indicata come passaggio successivo prima della prenotazione del giuramento. Sarà quello il momento decisivo e solo dopo la cerimonia Belén potrà considerarsi ufficialmente cittadina italiana. Il percorso, insomma, non è ancora chiuso, ma il passaggio più delicato sembra ormai superato.

Del tema aveva parlato anche a Che Tempo Che Fa, davanti a Fabio Fazio: “Per me gli italiani sono come una grande famiglia”, aveva raccontato, scherzando poi sul fatto di essere in Italia da vent’anni senza aver ancora ottenuto il passaporto. In un’altra occasione aveva confessato il timore per l’esame, soprattutto per i congiuntivi, definiti semplicemente “tremendi”. A giudicare dall’esito, però, anche quella piccola paura linguistica è stata archiviata.

Una gioia dopo mesi movimentati

La buona notizia arriva in una fase molto difficile della vita pubblica di Belén, da settimane sotto l’occhio vigile del gossip. Negli ultimi tempi la showgirl è infatti finita più volte al centro dell’attenzione: dal ricovero in ospedale alle voci sulla mancata conduzione dell’ultima Isola dei Famosi, fino alle indiscrezioni legate a presunti incidenti automobilistici. Su quest’ultimo punto, il suo legale ha smentito con fermezza le ricostruzioni secondo cui la conduttrice sarebbe indagata per omissione di soccorso.

Questa volta, però, il gossip lascia spazio a una notizia più personale, una tappa importante in un percorso che racconta un’appartenenza. E che regala finalmente una gioia a Belén.