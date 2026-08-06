Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Il segreto di bellezza di Belen Rodriguez? Una “pozione magica” che beve al risveglio ogni mattina, ancora prima del caffè. A raccontarlo è stata proprio la showgirl argentina che spesso condivide i suoi consigli beauty su Instagram, postando video in cui fa skincare o si allena.

Belen Rodriguez svela cosa beve ogni mattina

Questa volta Belen Rodriguez ha fatto di più, regalandoci la ricetta della sua bevanda di bellezza. Un mix di ingredienti che favoriscono il benessere dell’organismo e hanno moltissime proprietà. Nel video pubblicato su Instagram, la showgirl argentina si mostra senza trucco, al risveglio, con indosso un top intimo leggero e le mutande.

La location è la piscina della villa di Albarella dove Belen sta trascorrendo le vacanze insieme a tutta la famiglia. Nella clip la conduttrice appare assonnata, si stropiccia gli occhi poi inizia a parlare a favore di telecamera.

“Vi faccio vedere cosa faccio appena sveglia – spiega -. Prima di tutto bevo un bicchiere d’acqua con un cucchiaio di creatina, un cucchiaio piccolo di bicarbonato di sodio e mezzo limone spremuto”.

Il primo step nella routine mattutina di Belen dunque è una bibita fai da te con moltissime proprietà. Per prepararla la Rodriguez utilizza un cucchiaio di creatina, un integratore che migliora la resistenza fisica, fornisce energia alle cellule e aiuta a supportare la massa muscolare. Aggiunge poi un cucchiaino piccolo di bicarbonato di sodio che serve per regolare l’acidità. Infine aggiunge abbondante acqua naturale e il succo di mezzo limone fresco, l’ideale per purificare, drenare le tossine e fare il pieno di vitamina C.

Dopo aver bevuto la sua “pozione magica”, Belen si dedica alla skincare, applicando prima il siero, poi la crema viso e infine la protezione solare. Non mancano profumi, utilizzati dalla Rodriguez con la tecnica del layering, ossia sovrapponendo varie fragranze. Infine la showgirl termina tutto con una bella tazza di caffè che arriva solamente al termine della routine mattutina.

I consigli di bellezza di Belen Rodriguez (stupenda a 41 anni) su Instagram

Sono trascorsi anni da quando Belen Rodriguez stregò per la prima volta il pubblico italiano partecipando all’Isola dei Famosi. Diventata icona di bellezza, Belen non ha mai avuto paura di condividere i suoi segreti beauty e i trattamenti estetici a cui si sottopone per essere splendida a 41 anni.

Solo qualche giorno fa, sempre su Instagram, l’ex moglie di Stefano De Martino aveva condiviso un video in cui si sottoponeva ad un trattamento per il viso. I commenti avevano permesso alla showgirl di dispensare consigli, ma anche di parlare della sua volontà di prendersi cura della propria bellezza con grande attenzione.

“Credimi sono cresciuta senza un soldo, me ne prendevo cura lo stesso – aveva replicato a chi la invidiava per i trattamenti costosi -. Ci sono maschere che puoi fare addirittura con il riso e sono fantastiche. Fate una bella ricerca! La bellezza è soprattutto disciplina. Se usi il bianco dell’uovo e lo sbatti facendolo montare, aggiungi delle gocce di limone e lo tieni in posa ottieni un risultato simile. Prova”.