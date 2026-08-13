Belen Rodriguez apre un account TikTok e rivela di cosa parlerà

Belen Rodriguez sbarca su TikTok e promette di raccontarsi senza filtri tra viaggi, trucchi, balletti, concerti, emozioni e momenti di pura follia social

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez cambia terreno di gioco e si prepara a mostrare ai fan un lato forse ancora più spontaneo e imprevedibile. Dopo anni trascorsi tra televisione e Instagram, la showgirl argentina ha deciso di sbarcare su TikTok, entrando ufficialmente nel mondo dei video brevi, dei trend e dei contenuti più immediati. Un debutto che promette di non passare inosservato, soprattutto perché Belen ha già anticipato cosa vuole condividere con il suo pubblico: viaggi, concerti, consigli, trucchi, balletti, emozioni e persino qualche momento di sana follia. Insomma, un racconto a 360 gradi della sua vita, probabilmente meno patinato e più diretto rispetto a quello al quale ci ha abituati fino a oggi.

Belen Rodriguez arriva su TikTok: cosa vedremo sul suo profilo

Per Belen Rodriguez i social non sono certo una novità: da anni Instagram rappresenta una delle principali finestre attraverso cui la showgirl mantiene un rapporto diretto con il pubblico, alternando servizi fotografici, campagne professionali e momenti della quotidianità.

TikTok, però, è tutta un’altra storia: la piattaforma vive di velocità, ironia, trend, balletti, racconti immediati e soprattutto di un linguaggio spesso molto più spontaneo ed è proprio qui che potrebbe iniziare una nuova fase della presenza social di Belen, come lei stessa ha anticipato.

Ad annunciare il debutto è stata lei stessa, pubblicando su Instagram una storia in cui ha rivelato di aver aperto un profilo TikTok ufficiale con il nome Maribel anticipando anche il tipo di contenuti che ha intenzione di pubblicare. La promessa è quella di portare sul nuovo profilo un po’ di tutto: “Da oggi vi riempio di consigli, viaggi, concerti, balletti, trucchi, simpatia, portamento, follia, emozioni, vita” ha scritto infatti la showgirl, un vero e proprio mix che sembra rispecchiare le tante anime di Belen.

Non soltanto, quindi, la sua parte glamour che siamo abituati a vedere negli shooting e negli eventi, ma probabilmente anche quella più ironica e informale ed è proprio questo l’aspetto che rende il suo arrivo su TikTok particolarmente curioso. Negli ultimi anni Belen ha mostrato sempre più spesso il desiderio di raccontarsi andando oltre l’immagine della bellissima showgirl argentina che l’ha accompagnata fin dagli esordi televisivi.

Sui social non sono mancati momenti familiari, riflessioni personali, vacanze, backstage e piccoli episodi di vita quotidiana, ma su TikTok tutto questo potrebbe trovare ancora più spazio: il linguaggio della piattaforma, del resto, sembra perfetto per mostrare una Belen diversa, più divertente, autoironica e pronta anche a prendersi poco sul serio. E la parola “follia”, inserita proprio da lei tra gli ingredienti del nuovo profilo lascia immaginare che non mancheranno contenuti capaci di sorprendere i follower.

La nuova sfida di Belen: conquistare il pubblico di TikTok e mostrarsi in versione inedita

Essere una celebrity seguitissima, però, non significa automaticamente conoscere tutte le regole di TikTok ed è forse proprio qui che si trova la parte più interessante della nuova sfida intrapresa da Belen Rodriguez che, nel frattempo, si gode il mare della Sardegna. La showgirl infatti è sbarcata nuovamente in Costa Smeralda, facendo tappa in una delle sue consuete mete estive.

Ma mentre si gode le bellezze dell’isola, condivise puntualmente nelle stories Instagram dove però ancora non è comparso il nuovo fidanzato, Belen pensa a questa nuova avventura social dove parte naturalmente con un vantaggio enorme: una popolarità costruita in oltre quindici anni di carriera e un pubblico che continua a seguirne praticamente ogni movimento.

Quello su TikTok, infatti, è soltanto l’ultimo capitolo del rapporto tra Belen e il pubblico: dalla televisione ai social, la showgirl ha sempre saputo trasformare la curiosità che la circonda in uno degli elementi centrali della sua carriera. Ora prova a farlo anche su una piattaforma dove tutto corre velocissimo e dove basta un video di pochi secondi per diventare virali.

Tra balletti, viaggi, concerti, trucchi, consigli e momenti di vita vera, Belen sembra pronta a raccontarsi senza scegliere un’unica direzione e forse sarà proprio questo il punto di forza del suo TikTok: mostrare tutte le sue sfaccettature, passando dal glamour all’ironia nel giro di pochi secondi. Perché se c’è una cosa che la showgirl ha dimostrato negli anni è di sapere come attirare l’attenzione, sempre e comunque.