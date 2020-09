Bianca Guaccero di nuovo sul set dopo le vacanze e in attesa di Detto Fatto

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

La poliedrica Bianca Guaccero è di nuovo sul set: dopo una rigenerante vacanza che ha trascorso con l’affetto degli amici e della famiglia in Puglia, sua terra natia, l’attrice è tornata al lavoro, più precisamente nella fiction Il Medico della Mala, serie Rai attesa per il 2021.

La talentuosa Bianca ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il suo nuovo bob liscio e una camicia sbottonata, scrivendo semplicemente “Buona giornata a tutti”. La Guaccero, dunque, è impegnata con le riprese di questa nuova serie tv insieme all’attore Marco Bocci e alla regista Cinzia Torrini che ha ottenuto un successo straordinario con Sorelle e che è ricordata per aver diretto la magnifica fiction Elisa di Rivombrosa.

Negli ultimi anni la Guaccero ha indossato di più i panni della conduttrice che quelli dell’attrice, ma in passato è stata la protagonista di tante fiction di successo come Benedetti dal signore, La tassista, Capri, Mai storie d’amore in cucina, La terza verità, Il caso Enzo Tortora, Purché finisca bene.

Bianca non è solo attrice, ma anche cantante: in tanti show da lei presentati, tra i quali il recente Una storia da cantare condotto con Enrico Ruggeri, la Guaccero ha mostrato le sue doti canore e le sue capacità interpretative. Non a caso, nel 2015 ha partecipato a Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti, nel quale ha stregato l’intero pubblico con le sue esibizioni e imitazioni.

Insomma, Bianca è una vera e propria donna dai mille talenti, proprio per questo sarebbe scorretto cercare di inscatolarla in un solo ruolo; gli ammiratori, tuttavia, aspettano anche di rivederla in tv con la nuova stagione di Detto Fatto, che tarda ad arrivare. Sono tantissimi i commenti sotto i post social dell’attrice dove le si chiede quando ricomincerà l’amato programma, che per un breve periodo si era spostato anche su Instagram per via dell’emergenza sanitaria.

Non c’è ancora una data precisa, ma sembrerebbe che lo show del pomeriggio di Rai Due tornerà a fare compagnia ai propri telespettatori solo ad ottobre, in modo da lasciare spazio al seguitissimo Giro d’Italia.