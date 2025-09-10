Bianca Guaccero torna sul set dopo quattro anni: la nuova serie Rai

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Dopo tante esperienze da conduttrice (e non solo), Bianca Guaccero è pronta a tornare sul set come attrice: la showgirl si sta confrontando con una nuova sfida, dopo quattro anni dopo l’ultimo ruolo interpretato risalente al 2021, quando uscì Fino all’Ultimo Battito, serie Rai con protagonista Marco Bocci in cui ha impersonato una dark lady. Una bella novità per Bianca, che tornerà al suo primo amore dopo tanto tempo.

Bianca Guaccero torna a fare l’attrice: dove e quando la rivedremo

Da quando ha partecipato a Ballando con le stelle, Bianca Guaccero sta vivendo un momento d’oro: è diventata una dei volti di punta della Rai, conducendo il Prima Festival durante Sanremo 2025, ma anche Dalla strada al palco insieme a Nek, senza dimenticare TecheTeche Top Ten andato in onda questa estate.

Con grande gioia però adesso la conduttrice tornerà alla recitazione, il suo primo grande amore. “Quest’anno con molta felicità torno sul set, torno alla recitazione e sono felice. Non posso anticipare tantissimo perché, insomma, è presto, però diciamo che tra poco inizio a girare questa serie per Rai1 ed è molto bella. Mi ha ricordato davvero tanto quelle che ho fatto in passato, non so se ve la ricordate, Capri”, ha annunciato Guaccero durante il Premio Io sono Capitale di Puglia – Galà della cultura.

Secondo il settimanale Chi il nuovo progetto dovrebbe intitolarsi Ci Vorrebbe un’Amica, e come ha svelato la stessa Bianca è una storia che l’ha molto appassionata, “molto divertente e molto femminile“. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su chi siano il regista e gli altri componenti del cast, ma di certo sarà una bella sfida per l’attrice.

Tra le fiction che l’hanno vista protagonista – a parte Capri e Assunta Spina che le hanno dato la notorietà – ci sono anche il ciclo Rai1 Purché finisca bene, ma anche Sotto Copertura e l’ultima apparizione in una fiction, nel 2021, ovvero Fino all’ultimo battito; senza dimenticare il film del 2023 La guerra dei nonni.

Bianca Guaccero, momento magico anche in amore: la storia con Giovanni Pernice

Per Bianca Guaccero è un momento magico sia sul fronte lavorativo che su quello sentimentale: la conduttrice infatti sta vivendo la sua favola con Giovanni Pernice, conosciuto durante la sua avventura a Ballando con le stelle. Un sentimento sbocciato immediatamente, che ben presto si è trasformato in una splendida storia d’amore.

La loro storia procede a gonfie vele, tanto che si parla di convivenza per i due: “Ora che lui è stato riconfermato come maestro anche nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, starebbero pensando di andare a vivere insieme“, scriveva qualche tempo fa Diva e Donna. “Finora Pernice ha vissuto a Londra, dove peraltro lavora. Ma nei programmi di entrambi c’è quello di mettere su casa insieme e questa potrebbe essere la volta buona”.

Del resto la stessa Guaccero ha parlato già in passato, e più volte, dell’idea di costruire una nuova vita con Pernice. “Ha riportato il mio cuore a sorridere”, aveva ammesso la soubrette in un’intervista a Verissimo. “Capisco oggi che quando trovi la persona giusta, è la cosa più facile del mondo. Prima, invece, mi sembrava la cosa più difficile”.

In quell’occasione non aveva nascosto la voglia di allargare la famiglia, avere un altro figlio proprio da Giovanni Pernice: “Sarei contentissima di diventare di nuovo mamma, voglio costruire qualcosa di importante con lui”.