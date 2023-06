Divorzio Meghan Markle, Carlo prepara il ritorno di Harry a Palazzo

Meghan Markle e Harry, le pratiche del divorzio vanno avanti, almeno così sembra. E Carlo attua le prime mosse pubbliche per il rientro di suo figlio nei ranghi della Famiglia Reale. La foto sul profilo Instagram della Corona ne è una chiara prova.

Harry e Meghan Markle si preparano al divorzio

Il matrimonio tra Harry e Meghan Markle è ormai agli sgoccioli. Pare che l’unico nodo davvero ostico che resta da sciogliere riguarda la custodia dei figli, Archie e Lilibet, per i quali la battaglia legale non è da escludere. Non a caso, il Principe ha già consultato importanti avvocati divorzisti. Infatti, secondo la legge britannica Archie e Lilibet “appartengono” alla Monarchia e Re Carlo potrebbe rivendicarne la tutela e sottrarli così alla custodia di entrambi i genitori.

Una mossa senz’altro estrema che però non è da escludere, specialmente se Harry e Meghan non trovano un accordo su questo punto così difficile. Naturalmente, il principale obiettivo è quello di salvaguardare i bambini e permettere loro di vivere un’infanzia il più tranquilla possibile, limitando il trauma per il divorzio dei genitori. Ma non sarà facile, perché è evidente che né Harry né Meghan intendono cedere su questo punto, contando poi che quasi certamente abiteranno in Stati diversi e lontanissimi, la questione si complica ulteriormente. Anche da un punto di vista educativo non sarà facile. Le radici di Harry e Meghan sono così diverse e distanti e comunque Lady Markle dovrà accettare che i suoi figli crescano seguendo la religione anglicana e imparando alcune delle regole fondamentali della Corona.

Intanto, però i Sussex stanno definendo la separazione dei beni, liquidando gli interessi in comune. In tal senso, ha fatto clamore la fine della collaborazione tra Archewell, l’associazione benefica di Harry e Meghan e Spotify che alla luce delle voci di divorzio sembrerebbe un primo passo verso la sistemazione delle finanze in vista della separazione.

Carlo prepara il ritorno di Harry

Intanto Carlo sembra tendere una mano a Harry nonostante le pesanti accuse che il figlio gli ha rivolto. Dunque, la damnatio memoriae del Principe non è totale. Il Re sta tentando di ricucire i rapporti col secondogenito che presto potrebbe fare ritorno a Londra in maniera definitiva.

In tal caso, è sicuramente meglio per Carlo avere sotto controllo Harry, offrendogli la possibilità di ritornare all’interno della Famiglia Reale. Harry così non potrebbe comportarsi da scheggia impazzita minando da vicino la solidità della Monarchia. Ecco dunque che Sua Maestà ha fatto il primo passo per riconciliarsi col figliol prodigo. Così, in occasione della Festa del Papà, che in Gran Bretagna è stata festeggiata il 18 giugno, ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale una foto che lo ritrae insieme a William e Harry.

L’immagine fu realizzata a Balmoral in Scozia nel 1997 quando William aveva 14 anni e Harry 12. Era un momento felice, poco prima della tragedia della morte di Diana.

Secondo l’esperto reale Richard Fitzwilliams, Carlo con questa foto ha voluto inviare un chiaro messaggio a Harry, sottolineando come lui è sempre il benvenuto a Palazzo e nel contempo ha voluto ricordare a William come tra loro le cose erano molto diverse un tempo.