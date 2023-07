“Harry ha un’amante”: Meghan Markle lo sa ma non molla

Non solo William, anche Harry avrebbe un’amante e sarebbe risaputo. Persino Meghan Markle lo sa ma non lo molla in tutti i sensi. L’ex attrice pare non abbia intenzione di concedergli il divorzio, almeno per questioni di corna. Infondo, si dice che anche lei abbia ceduto al fascino della guardia del corpo, assunta proprio da lei.

Harry, incontro in hotel con l’amante

Comunque, secondo indiscrezioni trapelate dall’entourage della coppia, Harry avrebbe un’altra donna. Non è chiaro quanto la relazione sia profondo e stabile, ma ci sono testimoni che lo hanno avvistato con la presunta amante di cui pare nessuno conosce l’identità. Meghan Markle sarebbe al corrente delle scappatelle del marito e questo certo non le fa piacere. Sempre secondo i ben informati, la villa di Montecito è stata teatro di litigi furibondi tra Harry e Meghan in cui entrambi si accusavano reciprocamente di aver tradito il rispettivo partner.

Se effettivamente la storia di Harry con la misteriosa donna fosse provata con elementi più concreti, la camera d’albergo che il Principe ha prenotato in modo permanente all’hotel San Vincente di Hollywood acquisterebbe tutt’altro significato. Stando infatti ad Angela Levin, biografa reale e profonda conoscitrice del secondogenito di Carlo e Diana, Harry avrebbe affittato quella stanza per scappare da Meghan quando la situazione a casa diventa insopportabile. Ma i rumors sulla presunta amante inducono a credere che quel luogo sia diventato non un semplice rifugio ma anche una sorta di alcova dove Harry incontra l’altra.

Meghan Markle non concede il divorzio

Meghan pare se la sia presa parecchio per il supposto tradimento del marito cui non è stata risparmiata più di una scenata, ma sembra non abbia intenzione di concedergli il divorzio. Di certo non per le sue scappatelle. E conoscendo il carattere scaltro della Duchessa del Sussex che ha sempre calcolato molto bene le sue mosse, è più che plausibile.

Ormai, quasi tutti danno per spacciato il matrimonio di Harry e Meghan. Si pensava che il divorzio sarebbe arrivato a breve, anche perché voci sostenevano che il Principe aveva già consultato i legali per definire la separazione. Probabilmente è vero che Harry si è rivolto agli avvocati, ma può essere altrettanto plausibile che questi lo abbiano sconsigliato dal lasciare ufficialmente la moglie.

In effetti, gli interessi economici e familiari sono così elevanti che difficilmente entrambi possono trarre un qualche vantaggio dal divorzio, se non riacquistare la propria libertà. D’altro canto, però pare che al momento né Harry né Meg abbiano un’alternativa sentimentale valida e quindi il divorzio è inevitabilmente rimandato. Questo però non significa che effettivamente i due stiano ancora insieme.

L’unico a credere ancora alla favola dei Sussex è il loro amico fotografo, Karl Larsen, che sul suo profilo Instagram ha lanciato un appello ai tanti fan della coppia: “Non credete a quello che dicono i giornali. Harry e Meghan sono felici e innamorati”. Detto questo, ci sono diversi esperti reali che definiscono la coppia “più forte che mai”, ma questo perché sono interessati a difendere il proprio patrimonio e la propria fonte di reddito.