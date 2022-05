Meghan Markle trema, segreti esplosivi nel libro del suo ex

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Non c’è pace per Meghan Markle. La Duchessa di Sussex, negli ultimi giorni, sta ricevendo diversi attacchi: dalla sorellastra Samantha che l’ha accusata di disinteressarsi totalmente del padre e del suo ictus, fino alle critiche ricevute per essere andata al memoriale per le vittime della strage in Texas, è in arrivo un altro problema, e potrebbe non poterci nemmeno fare niente. I segreti della Duchessa potrebbero essere svelati in un nuovo libro, condivisi dall’ex marito, Trevor Engelson, con cui è stata sposata per due anni, dal 2011 al 2013.

Meghan Markle, le rivelazioni dell’ex marito potrebbero metterla nei guai

Tom Bower, autore Reale, ha in pubblicazione una nuova biografia. E per l’occasione ha scelto di intervistare Trevor Engelson, l’ex marito di Meghan Markle. L’esperto Neil Sean ha detto che tante persone potrebbero avere qualcosa da ridire sulla Duchessa, e che non vedono l’ora di raccontare la propria versione della storia, proprio come l’ex marito, ed ecco che nuovi segreti esplosivi sono serviti.

“Deve essere terrificante per Meghan, perché, ovviamente, qualcuno potrebbe svelare parecchi segreti e mostrare l’altro lato della medaglia. Vogliono sicuramente dare la loro versione della storia“. Quali segreti potrebbero essere svelati sulle pagine del nuovo libro?

“L’ex marito potrebbe avere una storia straordinaria da raccontare, perché, dopotutto, offrirebbe un’esperienza diretta di come fosse Meghan ai tempi, come moglie e attrice in Suits“. In questo modo si aggiungeranno tanti dettagli alla vita della Duchessa. Sebbene fosse già famosa ancor prima delle nozze con il Principe Harry, potrebbero esserci ancora degli “scheletri nell’armadio” da svelare e potrebbe non farle di certo piacere.

L’accusa della sorellastra Samantha

Come se non bastasse la preoccupazione per la nuova biografia, ci sono tanti altri problemi a cui Meghan si sta ritrovando a far fronte. Per esempio, le accuse di Samantha Markle, che ha addirittura definito il suo comportamento come un “abuso”. “Nostro padre ha avuto due infarti, una pandemia e ora un ictus. Nessuno di noi ha sentito Meghan: è negligenza“.

Oltretutto, ha anche affermato che il padre “non avrebbe ancora molto tempo. Se Meghan non gli rivolgesse più la parola, dovrà convivere con questa decisione per il resto della sua vita”. Categorica e decisa, Samantha ha accusato la sorella non solo di negligenza, ma anche di avere inflitto tanto dolore a Thomas Markle negli ultimi anni, a causa del suo disprezzo e di avergli negato la possibilità di conoscere i nipotini, Archie e Lilibet.

Il ritorno a Londra di Harry e Meghan per il Giubileo

C’è tanta attesa per il ritorno a Londra di Harry e Meghan, che potrebbe essere oscurato dai segreti esplosivi condivisi nella nuova biografia. Manca sempre meno all’inizio dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Il 2 giugno, con il Trooping the Colour, si darà inizio a un lungo weekend di celebrazioni. Harry e Meghan saranno a “casa”, ma non tutti sono entusiasti della loro presenza. Eppure, la Regina in persona li ha perdonati: pare che presenzieranno alla cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul insieme al Principe Andrea.