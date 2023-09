Meghan Markle, la rivincita del primo marito

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Quando Meghan Markle chiese il divorzio nel lontano 2014, Trevor Engelson, suo marito al tempo, non la prese benissimo. Figurarsi poi quando seppe della relazione della sua ormai ex moglie con il Principe Harry. Oggi, però, le cose sono molto cambiate, e se in un primo momento la Duchessa sembrava aver iniziato una vita da sogno dopo la fine del primo matrimonio, oggi sembra proprio che il più fortunato tra i due sia stato invece Engelson. Che si è preso una bella rivincita sulla sua prima moglie sotto tutti i punti di vista.

La rivincita di Trevor Engelson su Meghan

Prima di incontrare il principe Harry, Meghan Markle era stata sposata per tre anni, dal 2011 al 2014, con il produttore Trevor Engelson. Una relazione molto intensa, la cui fine non era stata presa benissimo dal primo marito dell’attrice di Suits. Oggi, però, l’uomo si è costruito una nuova vita molto appagante sotto tutti i punti di vista, e mentre Meghan pare non riuscire a trovare una collocazione professionale, lui non solo è diventato un ammirato professionista, ma ha anche sposato una ricca ereditiera.

A raccontare i successi di Trevor Engelson è stato un suo amico al Daily Mail: “Per molto tempo le cose sono state diffili per Trevor. Lui è un bravo ragazzo, ma quando Meghan gli ha chiesto il divorzio non l’ha presa bene. Quando poi lei si è fidanzata con Harry è stato anche peggio, perché tra i giornali e le interviste era dovunque, e lui era costretto suo malgrado a ricordarla”. A distanza di anni, tuttavia, la situazione si è decisamente capovolta, e Trevor si è preso una bella rivincita nei confronti della sua ex moglie.

Fonte: IPA

“E’ andato avanti, e si potrebbe dire che conduce una vita anche migliore di Meghan. Probabilmente ha anche più soldi di lei adesso, fa quello che ama e non è sotto i riflettori” ha continuato l’informatore. La sua compagnia di produzione, la Underground, ha infatti creato la serie tv Snowfall, che è andata in onda per sei stagioni e di cui è in lavorazione anche uno spin-off. La Markle, invece, starebbe cercando con il marito Harry di trovare una collocazione nel mercato cinematografico, ma senza grossi successi. E dopo la fine del suo contratto con Spotify, è svanito anche il sogno di un podcast tutto suo.

Meghan e Trevor: due modi di vivere l’amore

Anche dal punto di vista sentimentale Trevor è un uomo felice. Dal 2019 è sposato con la dietista Tracey Kurland, ereditiera che vanta un conto in banca di circa 500 milioni di dollari, con la quale ha due bambine: “Sono una famiglia molto unita. Lui adora sua moglie e le sue figlie. Quando è con loro non riesce a non sorridere” fa sapere l’insider del Daily Mail.

Meghan, dal canto suo, pare invece vivere una situazione altalenante: nonostante le continue voci di crisi con Harry, è stata avvistata proprio in compagnia del marito al concerto di Beyoncé. Ma la vita matrimoniale con un ex membro della Royal Family non è certamente semplice, e porta con sé molte responsabilità e stress. Insomma, comunque si cerchi di vedere la questione, Engelson non ha davvero nulla da invidiare alla sua prima moglie. E in questo caso, forse, il karma ha davvero fatto il suo corso.