Meghan Markle, chi è Trevor Engelson, il suo primo marito

Fonte: IPA Meghan Markle rivede Trevor Engelson: chi è il primo marito

Continuano le voci insistenti su Harry e Meghan Markle. Si parla di una profonda crisi ormai da tempo e, come se non bastasse, il magazine Oops sottolinea come lei abbia rivisto l’ex marito Trevor Engelson. Proviamo a rinfrescare la memoria ed ecco quella che è stata la loro storia e chi è l’uomo che per primo aveva rubato il cuore di Meghan.

Chi è Trevor Engelson

Trevor Engelson è nato il 23 ottobre 1976. Di cinque anni più grande di Meghan Markle, è un produttore televisivo e cinematografico, oltre che un agente editoriale. Nato a Long Island, nello Stato di New York, proviene da una famiglia ebrea e ha studiato giornalismo presso la University of Southern California, a Los Angeles.

Un vero e proprio imprenditore con il fiuto degli affari, considerando come dopo il college abbia rapidamente dato il via alla sua carriera nel mondo della produzione. Inizialmente come assistente. In seguito si è tramutato in un agente, per poi fondare la Undeground nel 2001, la sua compagnia di produzione.

Il suo matrimonio, non così duraturo, con Meghan Markle, continua a porlo sotto i riflettori. Qualcosa che probabilmente farà poco piacere alla sua attuale moglie. La consorte di Harry non sembra infatti avergli spezzato il cuore, considerando come dal 2019 sia sposato con Tracey Kurland, dalla quale ha avuto due figli.

Il matrimonio con Meghan Markle

Era il 2004 quando per la prima volta Meghan Markle e Trevor Engelson hanno iniziato a frequentarsi. Al tempo lei era ancora nelle prime fasi della sua carriera da attrice. In quell’anno apparve in un episodio di Century City. Ha di fatto dovuto attendere il 2011 per la propria importante chance sul set di Suits, dov’è stata impegnata in 108 episodi.

Entrambi molto giovani allora. Lui aveva infatti 28 ani e lei appena 23. Il loro amore è durato molto, ma lo stesso non si può dire del loro matrimonio. Questo è stato celebrato nel 2011, precisamente il 16 agosto, presso il Jamaica Inn in Ocho Rios, in Jamaica.

Qualcosa non ha funzionato e i due pare se ne siano resi conto in tempi decisamente rapidi. Dopo due anni, infatti, hanno chiesto il divorzio, ratificato poi nel 2014. Motivazioni? Differenze inconciliabili. Due anni dopo lei ha accettato un appuntamento al buio, ignara del fatto che avrebbe trasformato la sua vita in maniera radicale.

Fonte: IPA

Oggi non è dato sapere in che rapporti siano Trevor e Meghan ma, voci di corridoio sottolineano, pare le ferite appartengano al passato. Il fatto che si siano rivisti in un momento di crisi come quello attuale con Harry la dice lunga, almeno stando ai tabloid.

Come detto, però, Engelson non è di certo rimasto alla finestra in attesa del suo ritorno. In seguito al loro divorzio ha frequentato Bethenny Frankel di The Real Housewives of New York City. Nel 2018 ha poi iniziato a frequentare Tracey Kurland, ereditiera multimilionaria, sposata poi nel 2019. I due non si sono di certo trattenuti, con matrimonio e due figlie un anno dopo l’altro. Lui ha ritrovato il sorriso, quindi, ma ora i giornali sottolineano come una scintilla dal passato possa riaccendersi e provocare un incendio.