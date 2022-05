Grave ictus per il padre di Meghan, Thomas Markle ricoverato d’urgenza

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Il madre di Meghan, Thomas Markle, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale americano per ricevere tutte le cure necessarie a causa di un grave ictus: a darne la notizia è stato il giornalista Dan Wootton che ha spiegato su DailyMail le condizioni in cui si trova l’uomo che tra qualche giorno avrebbe dovuto recarsi a Londra per il Giubileo di platino della Regina e visitare il Castello di Windsor.

Meghan Markle, cosa è successo a suo padre Thomas

Una brutta notizia è arrivata all’improvviso per la famiglia Markle. Il padre di Meghan, Thomas, sarebbe in gravi condizioni, ricoverato presso un ospedale in america per ricevere tutte le cure urgenti necessarie nella speranza che possa rimettersi il prima possibile.

A colpirlo sarebbe stato un grave ictus, che al momento ha causato all’uomo la perdita della parola. “Mio padre è ricoverato in ospedale. Chiediamo privacy per la famiglia, per la sua salute e benessere. Ha solo bisogno di pace e riposo. E un augurio di buona fortuna”, queste sono state le parole di Samantha Markle, sorellastra di Meghan.

Dan Wootton avrebbe ricevuto la triste notizia durante la mattina del 24 maggio, ma in accordo con Thomas e Samantha Markle ha deciso di non diffondere subito la notizia, aspettando prima che venissero effettuati controlli più approfonditi per comprendere l’entità della situazione di salute dell’uomo.

Il viaggio a Londra, quindi, è ovviamente rimandato per cause maggiori, nonostante Thomas Markle aspettasse questo momento da tempo. Avrebbe dovuto recarsi nel Paese in occasione dei 70 anni di regno della Regina, ma per ora è costretto alle cure in ospedale a seguito del grave ictus.

Meghan Markle, le parole della sorella Samantha dopo il ricovero del padre

Tutto il mondo conosce la situazione in cui viaggia la famiglia Markle. Meghan non è in buoni rapporti con suo padre e con la sua sorellastra Samantha, e nel tempo le acque non si sono di certo calmate.

Thomas Markle, dall’esatto momento in cui la sua secondogenita è entrata a far parte della Royal Family, sembra essersi allontanato sempre di più da sua figlia, ma sempre sotto la luce dei riflettori e convinto del fatto che Harry e Meghan abbiano causato danni alla famiglia. Il suo ultimo show su YouTube, in cui avrebbe parlato appunto della questione, ne è una prova tangibile.

Ora, però, per Thomas Markle non è un buon momento e la sua primogenita Samantha ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti riportate da DailyMail sulla sorellastra a seguito delle condizioni del padre: “Stiamo pregando. Ha solo bisogno di un po’ di riposo. È una parodia quanto sia stato torturato e quanto abbia dovuto sopportare grazie all’indifferenza di mia sorella negli ultimi anni. Questo è imperdonabile“. Una lotta che non riesce ad arrivare al termine, tant’è che la maggiore delle Markle ha recentemente fatto causa alla minore. Il motivo? Meghan avrebbe dichiarato una serie di falsità durante la sua intervista con Oprah Winfrey; tra le menzogne, oltre a un racconto totalmente errato della sua vita, anche il motivo per il quale il padre Thomas sarebbe mancato alle nozze con Harry.