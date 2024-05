Carlo, ultime notizie. Il Re non ce la fa e manda Camilla alla commemorazione

Carlo manda sola Camilla alla commemorazione funebre di uno dei suoi più stretti amici, il capitano Ian Farquhar, morto lo scorso marzo a 78 anni. Il Re ha preferito restare da parte e non partecipare alla cerimonia, malgrado ormai abbia ripreso le attività pubbliche. Segno che è troppo scosso da questa perdita, ma ha voluto che sua moglie presenziasse.

Carlo dà forfait alla commemorazione funebre

Così, la Regina Camilla si è unita al altre 500 persone in lutto per la cerimonia commemorativa di Ian Farquhar, leggendario cacciatore, ex scudiero della Regina madre, amico stretto di Carlo, tanto che è morto nella tenuta del Re, a Highgrove nel Gloucestershire, dove da anni aveva affittato una fattoria.

Alla celebrazione era presente ovviamente anche la figlia del capitano, Rose, che è stata la prima fidanzata di William nel 2000, a sottolineare quanto la famiglia Farquhar sia legata al Sovrano.

Camilla ha partecipato alla funzione in suo ricordo presso la chiesa di San Michele nella tenuta di Badminton, di proprietà del Duca di Beaufort. La Regina, che rappresentava anche il Re, è arrivata su un’Audi. Indossava un completo blu navy, una camicia bianca e un cappello coordinato. Avrebbe potuto portare anche il nero, viste le circostanze luttuose, ma ha preferito un look meno formale per quanto sobrio ed elegante, come richiesto dalla cerimonia.

Camilla e il rapporto col capitano Farquhar

Anche Camilla frequentava il capitano e lo conosceva molto bene. Infatti, era amico del suo ex marito, Andrew Parker Bowles. Lo scorso marzo, subito dopo la scomparsa di Farquhar, fu lui a rivelare che stava male da qualche mese, che le sue condizioni di salute erano peggiorate e aveva definito la morte dell’amico come “molto triste”. Parker Bowles era davvero molto legato al capitano che descrisse come un uomo coraggioso, un grande cacciatore, un esperto giocatore di polo, un ottimo ufficiale, un coraggioso cavaliere e un eccellente oratore pubblico.

Il capitano Farquhar è stato trovato morto dal suo assistente nel pomeriggio del 6 marzo. Aveva 78 anni e il decesso è stato causato da una crisi respiratoria. La sua morte ha colpito e rattristato profondamente Carlo che ha perso un caro amico proprio mentre aveva scoperto da poco di avere un cancro e stava iniziando la sua battaglia contro la malattia.

Carlo e Camilla annullano gli impegni

Intanto, Carlo e Camilla hanno dovuto rivedere la loro agenda dei prossimi mesi a causa delle elezioni anticipate, previste per il prossimo 4 luglio. Sono stati cancellati o rinviati tutti gli impegni che in qualche modo possono entrare in conflitto con la campagna elettorale.

Resta confermato il viaggio in Francia a inizio giugno per la commemorazione del D-Day. E quindi con molta probabilità, come già ipotizzato, non parteciperanno al matrimonio del Duca di Westminster, nonostante sia il figlioccio del Re. Ma pare che la Regina non ami molto il trattamento che ha ricevuto dalla famiglia Grosvenor quando non era ancora sposata con Carlo, pertanto se può non li vuole più incontrare.