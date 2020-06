Roberto Bolle, tenerezze a Venezia con Daniel Lee

editato in: da

Roberto Bolle si gode una vacanza a Venezia con Daniel Lee, fra tenerezze e sorrisi. Il ballerino si è concesso una piccola pausa dal lavoro per dedicarsi agli affetti. Insieme a lui il direttore creativo di Bottega Veneta, nota casa di moda, con cui il feeling è evidente. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante il loro soggiorno a Venezia. Negli scatti Roberto sorride accanto a Daniel durante una gita in barca, mostrando una forte intesa con l’amico.

Secondo quanto svela il magazine, Bolle e Lee avrebbero organizzato un tour fra Venezia, Burano e Murano, passeggiando fra le viuzze e assaporando il pranzo in uno dei ristoranti più famosi della Laguna. Infine avrebbero pernottato all’Aman Venice di Palazzo Papadopoli, lussuoso hotel che in passato aveva accolto il ricevimento di nozze di George Clooney e Amal. Da sempre riservato e lontano dai gossip, il ballerino non ha mai parlato della sua vita privata, proteggendola a ogni costo. Professionista apprezzato in tutto il mondo e volto molto amato della danza, l’étoile negli scatti abbraccia l’amico David Lee e si lascia andare a tenerezze e sorrisi.

Il creatore di Danza con me ha sempre preferito tenere per sè amori e passioni, parlandone raramente anche nelle interviste. L’ultimo flirt che gli era stato attribuito è quello con Antonio Spagnolo, noto chirurgo plastico. Roberto Bolle non aveva confermato apertamente la storia, ma in un’intervista al settimanale Oggi il chirurgo aveva fatto capire di aver vissuto sentimenti forti, terminati però poco dopo. “Quello che c’è stato tra noi è sotto gli occhi di tutti – aveva dichiarato -. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. È stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi. Un bell’inizio, ma è andato a morire da solo”. Sulle pagine del magazine francese Numero Homme, aveva poi chiarito la volontà di non parlare del suo privato e di vivere lontano dai riflettori i suoi affetti. “Non ho mai parlato della mia sfera privata e non intendo iniziare ora”, aveva affermato.