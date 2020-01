George Clooney e Amal in crisi: lei soffre (come Meghan Markle)

editato in: da

Amal e George Clooney sarebbero in crisi. L’avvocato soffre troppo per il carattere burbero del marito che sta vivendo un periodo di forte stress.

La coppia più glamour e invidiata del mondo sta mettendo in discussione nel suo rapporto, almeno secondo quanto riporta il magazine International Business Times. E la colpa sarebbe del nuovo film di Clooney, Good Morning, Midnight, di cui è sceneggiatore, regista, produttore e attore.

Il lavoro starebbe assorbendo troppo George, al punto da renderlo scorbutico. Pare che la star sia troppo pressato per una serie di ritardi e intoppi nella lavorazione del film. Stando a quanto si legge sulla rivista: “George Clooney dà ordini ed è sempre nervoso. È stressato perché ha dovuto lavorare più a lungo del previsto al cast del suo prossimo film. E tutto questo lo sta portando ad avere dei modi di fare veramente odiosi. Una situazione che, da quando è iniziata la produzione, è peggiorata“.

Tutti sperano che Amal possa fare qualcosa per calmarlo e riportare alla normalità la situazione, ma pare che nemmeno lei riesca ad affrontarlo e che non riesca più a sostenere una tale atmosfera di tensione: “Tutti si augurano che Amal possa tranquillizzarlo, ma persino lei non ne può più dei suoi modi insopportabili”. Nemmeno la notizia della figlia segreta di George l’aveva così destabilizzata.

Dunque, idillio finito per i Clooney, convolato a nozze con Amal nel 2014, con un matrimonio da principi, e dal cui amore sono nati i gemelli Ella e Alexander nel 2017.

A proposito di principi, proprio in questi giorni un’altra coppia amica dei Clooney sta vivendo un momento difficile, Harry e Meghan Markle. Amal come Meg accomunate dunque dalla sofferenza per il troppo stress? Lady Markle ha però già trovato la sua soluzione: un bel divorzio dalla Casa Reale inglese e ora pare proprio abbia ritrovato il buon umore in Canada dove ha riassaporato la possibilità di fare quello che vuole.

Che dire di Amal… Resisterà al momento nefasto e supererà le tensioni con George? Noi ce lo auguriamo.