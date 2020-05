Amici: l’ex prof Luca Pitteri ha sposato Brigida Cacciatore, allieva del talent

editato in: da

Luca Pitteri è stato uno dei professori più amati di Amici e oggi scopriamo che ha sposato Brigida Cacciatore, ex allieva del talent di Maria De Filippi. L’insegnante di canto ha preso parte allo show sin dagli esordi, partecipando alla prima edizione e rivestendo il suo ruolo sino alla sesta. Lei invece era entrata nel programma in cerca del successo, sfidando gli altri alunni nella quinta edizione della trasmissione.

L’intesa nata nel backstage di Amici, con il tempo si è trasformata in amore e oggi Brigida e Luca Pitteri sono sposati. Non solo, la coppia ha anche un figlio di sette anni, Gioele. Nel corso del programma, l’insegnante di canto aveva da subito notato il talento della Cacciatore, tanto che l’aveva fortemente voluta nella sua band. Dopo l’addio allo show di Maria De Filippi, Luca ha continuato a lavorare come vocal coach in televisione, mentre la moglie si è dedicata alla passione per la musica, ma anche al suo ruolo di mamma.

Di recente Brigida Cacciatore era tornata sul piccolo schermo, partecipando ad All Together Now, programma condotto da J Ax e Michelle Hunziker. La cantante infatti era stata scelta per giudicare i concorrenti della trasmissione, sedendosi nel muro dei cento giudici. In quell’occasione Pitteri aveva lavorato dietro le quinte, aiutando i protagonisti dello show e lavorando accanto alla moglie. Da sempre riservato e lontano dai riflettori, durante quell’avventura, Luca aveva parlato del suo rapporto con Brigida e del suo grande talento. “Posso forse sbilanciarmi, senza far torto a nessuno, nel fare il nome di mia moglie, Brigida Cacciatore, ex allieva di Amici, che considero, senza influenze di tipo affettivo, una delle cantanti più talentuose e complete in circolazione”, aveva confessato a UltimeNotizie.

Oggi Amici è molto cambiato rispetto al passato: Maria De Filippi ha modificato alcuni meccanismi del talent e sia i professori che gli alunni sono molto diversi. “Ho raramente visto Amici da quando l’ho lasciato. Non posso quindi esporre giudizi”, aveva dichiarato il professore di canto, che oggi si gode l’amore per la sua famiglia. Nonostante la differenza d’età, lui e Brigida formano una coppia molto solida e felice, come traspare anche dal profilo Instagram della cantante, che racconta le sue giornate, fra tv e giornate in casa.